İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Kahramanlar Lions Kulübü, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında çevre farkındalığı etkinliği düzenledi. Gönüllüler, kıyı ve deniz yüzeyindeki atıkları toplarken, İzmir Körfezi'nde sürdürülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara destek verdi.

İZMİR (İGFA)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, denizlerin korunmasına yönelik çalışmalarını toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla sürdürmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla İzmir Kahramanlar Lions Kulübü iş birliğinde çevre farkındalığı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Sarıgözoğlu Torbalı Genç Birlik Kadın Futbol Takımı sporcuları da katılarak çevre bilinci çalışmalarına destek verdi. Etkinlik, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Beraber Temizliyoruz' projesine ilişkin yapılan bilgilendirme sunumuyla başladı. Ardından gönüllüler tarafından kıyı temizliği gerçekleştirildi. Sahil şeridinde biriken atıklar toplanırken, katılımcılar özel ekipmanlarla deniz yüzeyindeki katı atıkların temizlenmesine de katkı sağladı.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİ YERİNDE ANLATILDI

Program kapsamında deniz süpürgesine çıkan katılımcılar, İzmir Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde gözlemledi. Deniz yüzeyinde biriken organik atıklar, plastikler ve diğer katı atıkların toplama süreci uygulamalı olarak anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü personeli Saygın Yörük, katılımcılara deniz kirliliğinin nedenleri, Körfez ekosistemi üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir çevre yönetimi konusunda bilgi verdi. Kısa sürede toplanan atık miktarı, denizlerin korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koydu.

İzmir Kahramanlar Lions Kulübü 2026-2027 Dönem Başkanı Zerbab Baran, yeni hizmet dönemine çevre temalı bir projeyle başlamayı özellikle istediklerini belirterek, 'Çevreyi korumak yalnızca kirlenen alanları temizlemek değil, doğaya karşı sorumluluğumuzu her gün yeniden hatırlamaktır. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre bilincini güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.