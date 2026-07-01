Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Olgun Gençlik Merkezi kursiyerleri, yıl boyu hazırladıkları eserleri sergiledi. Resim, çini, dikiş, ritim, bağlama gibi alanda eğitim alan kursiyerlerin eserleri göz doldurdu.

BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Mahallesi Olgun Gençlik Merkezi'nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler, yıl sonu etkinliğinde buluştu. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Dilek Tez olgun gençlik merkezi üyeleri ve yakınları katıldı. Yıl boyu süren resim, çini, dikiş, örgü, ritim, bağlama, dekoratif dokuma kursları ve Türk Sanat Musikisi Korosu olmak üzere 8 farklı branşta yapılan atölyelere 163 kişi katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman etkinlikte yaptığı konuşmada, Olgun Gençlik Merkezi'nin kuruluş felsefesinin sağlıklı yaş alma üzerine kurulu olduğunu söyledi. Merkezlere çok önem verdiklerini dile getiren Erman, 'Zira artık günümüzde giderek yalnızlaşan bir toplum haline geldik. Bu tip merkezlerle bu durum tersine işlesin istedik. Umuyorum sayılarını da çoğaltabiliriz' diye konuştu.

Olgun Gençlik Merkezi eğitmenlerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Ardından ritim, bağlama gösterisi gerçekleştirildi.

Gün içinde sergi alanını ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, el emeği ürünlerini sergileyen katılımcılarla buluştu. Başkan Şadi Özdemir, 'Olgun gençlerimizin azmi, üretkenliği ve hayata olan bağlılığı hepimize ilham veriyor. Hepsini tebrik ediyorum. Harika işler ortaya çıkarmışlar' dedi.