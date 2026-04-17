Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Okur-Yazar Söyleşileri' kapsamında gazeteci-yazar Metin Özmen, ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

BATMAN (İGFA) - Program çerçevesinde Ertuğrul Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet ilkokullarında gerçekleştirilen etkinliklerde gazeteci yazar Metin Özmen, öğrencilerle buluştu.

Söyleşilerde kaleme aldığı kitaplardan örnekler paylaşan Özmen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında başarı, motivasyon ve değerler eğitimi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 'Mucizeler Diyarı Konuşan Hayvanlar' kitabını okuyan öğrencilerle yapılan buluşmalarda; arkadaşlığın ve vefanın önemi, adaletli olma, hayvan sevgisi, merhamet, sorumluluk bilinci, anne-babaya saygı, okuma alışkanlığı, ilim sevgisi ve güzel ahlak gibi konular ele alındı.

Programların verimli geçtiğini belirten Özmen, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen Kurtalan Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, Şube Müdürü Yunus Çelik ile okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti.