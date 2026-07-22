Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların talep, öneri ve şikâyetlerine daha hızlı ve etkili çözümler üretmek amacıyla hizmet veren 153 Çözüm Merkezi, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Korgan ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri yerinde dinledi.

ORDU (İGFA) - İlçe merkezinde kurulan stantlarda vatandaşlarla birebir görüşen 153 Çözüm Merkezi ekipleri, iletilen talep, öneri ve şikâyetleri kayıt altına alarak ilgili birimlere iletti.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından vatandaşlarla yeniden iletişime geçilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, 153 Çözüm Merkezi uygulamasıyla sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı ve etkili çözümler üretmeyi amaçlıyor.

İl genelinde sürdürülen ziyaretlerde vatandaşların beklentileri doğrudan dinlenirken, ilgili birimler tarafından değerlendirilen taleplerin en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

VATANDAŞLARDAN MEMNUNİYET MESAJI

Korgan'da gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar, taleplerini doğrudan yetkililere iletebilme fırsatı bulduklarını belirterek uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yerinde hizmet anlayışının kendilerini değerli hissettirdiğini ifade eden vatandaşlar, 153 Çözüm Merkezi uygulaması nedeniyle Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.