38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali'nin ilk gününde gerçekleştirilen açılış töreni, yoğun katılımla Çorum Park içerisinde yapıldı.

ÇORUM (İGFA) - Yerel üreticileri desteklemek, şehir ekonomisine katkı sağlamak ve vatandaşların kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşmasını amaçlayan Hanımeli Yöresel Market; Çorum'a özgü yöresel ürünlerin yanı sıra gıda, temizlik ve günlük ihtiyaç malzemelerini de Çorumlularla buluşturacak.

Açılış törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Çorum Belediyesi Mehter Takımı'nın konseri ile Amasya Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileriyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İlk konuşmayı yapan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Hanımeli Yöresel Market'in Çorum'a hayırlı olmasını dileyerek, yerel üreticilere ve istihdama verdiği destek dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Kaya, belediyenin yalnızca şehir merkezine değil, kırsalda üretim yapan üreticilere de önemli destekler sunduğunu ifade etti.

BBP Çorum İl Başkanı Özkan Yandım ise bir şehrin en büyük zenginliğinin kendi toprağının bereketini, kendi insanının emeğiyle buluşturabilmesi olduğunu belirterek, Hanımeli Yöresel Market'in bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Marketin sadece bir satış noktası olmadığını vurgulayan Yandım, yerel, doğal ve kaliteli ürünlerin vatandaşlarla buluşmasına vesile olan projede emeği geçen başta Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere tüm ekibine teşekkür etti.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da Halk Ekmek ve Halk Et projelerinin ardından Hanımeli Yöresel Market'in de hizmete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Marketin uygun fiyat, kaliteli hizmet ve Çorum'un yerel değerlerine sahip çıkma anlayışıyla hizmet vereceğini ifade eden Çıplak, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar ise kadın emeğinin üretimdeki önemine dikkat çekerek, Türkiye'nin kalkınmasının üretimden geçtiğini söyledi.

Toplumun her kesiminin üretime katkı sunmasının önemine değinen Alar, Hanımeli Yöresel Market'in bu hedefe önemli katkılar sağlayacağını belirterek projenin hayırlı olmasını temenni etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da konuşmasına, 'Böylesine güzel, bereketli, birlik ve beraberliğin simgesi, Çorum'un alın terini yansıtan bir müesseseyi açmayı bizlere nasip eden Rabbimize binlerce kez hamdediyorum.' sözleriyle başladı.,

2019 yılında göreve geldiklerinde sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli projeleri hayata geçireceklerinin sözünü verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, Hanımeli Yöresel Market'in de bu vizyonun önemli halkalarından biri olduğunu söyledi.

Projeye katkı sunan üretici birliklerine ve kadın kooperatiflerine teşekkür eden Aşgın, vatandaşlardan uzun süredir temel ihtiyaçların tamamının karşılanabileceği kapsamlı bir market talebi aldıklarını belirterek, Türkiye'de örnekleri az bulunan bir market modelini Çorum'a kazandırdıklarını ifade etti.

Yaklaşık 400 metrekarelik alanda hizmet verecek markette 2 binin üzerinde ürün çeşidinin bulunduğunu belirten Aşgın, 'Bir evin ihtiyaç duyacağı her şey bu markette var. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla hemşehrilerimizle buluşturuyoruz.' dedi.

BOYKOT ÜRÜN SATILMAYACAK

Marketin ürün politikasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aşgın, Filistin davasının yanında olduklarını belirterek, boykot çağrısı yapılan ürünlere market raflarında yer vermeyeceklerini ifade etti.

Hanımeli Yöresel Market'in de HALK-ET gibi Türkiye'de örnek gösterilen bir marka haline gelmesini hedeflediklerini belirten Aşgın, marketin Çorum'a hayırlı olmasını diledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise konuşmasında projeye öncülük eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ederek, yerel üretime ve kadın emeğine verilen desteğin son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Hanımeli Yöresel fikrinin ilk aşamalarından itibaren Başkan Aşgın ile istişarelerde bulunduklarını belirten Yazgı, 'Hanım elinin değdiği her işte bereket vardır. Bu anlayışla hayata geçirilen bu projeyi çok önemsiyoruz.' dedi.

Çorum'un gastronomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Yazgı, şehrin ulusal ve uluslararası alanda tanıtılması için yürütülen çalışmalara da değinerek, Çorum'un her şeyin en güzeline layık olduğunu ve bu doğrultuda çalışmaların süreceğini ifade etti.

Program, yapılan duanın ardından protokol üyelerinin açılış kurdelesini kesmesiyle sona erdi.