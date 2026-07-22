Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Vali Şahin, başpehlivanı Erkan Taş'ı başarısından dolayı tebrik etti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, Kırkpınar üçüncüsü Mustafa Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu, Başkan Vekili Hasan Aydın ve kondisyoner Kemal İlkin ile birlikte Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin ata sporu güreşi her zaman destek verdiğini belirterek, 'Kırkpınar Güreşleri'ne 11 başpehlivanımız, 101 sporcumuz ile katıldık. Başpehlivanlık kategorisi olmak üzere tüm boylarda önemli başarılar elde ettik. Altın kemeri Antalya'ya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Spora ve sporcuya olan desteğimiz her zaman sürecektir' dedi.

VALİ ŞAHİN TEBRİK ETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin de başpehlivan Erkan Taş'ı başarısından dolayı tebrik ederek, 'Er meydanında gösterdiğin mücadeleni kutlarım. Başpehlivan olmak çok zor ve önemli bir başarı. Seni yetiştiren aileni ve hocalarını da kutlarım. Başarının devamını dilerim' diye konuştu. Vali Hulusi Şahin, başpehlivan Erkan Taş'a ziyaret anısına plaket takdim etti.