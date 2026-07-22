Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinde 9-13 yaş aralığındaki çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar Projesi'ni hayata geçirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen 'Doğayla Büyüyen, Atlarla Güçlenen Çocuklar Projesi' kapsamında, 9-13 yaş aralığındaki çocuklara temel binicilik eğitimi veriliyor.

TOPLAM 40 ÇOCUK BİNİCİLİK EĞİTİMİ ALACAK

Padok At Çiftliği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje sayesinde çocuklar, hem binicilik sporunu tanıyacak hem de doğa ve hayvanlarla iç içe güvenli bir eğitim süreci yaşayacak.

Proje kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenecek çocuklar, dört haftalık iki ayrı dönem halinde eğitimlere katılacak.﻿

EĞİTİMLER UYGULAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Programın başlangıcında çocuklara binicilik sporu ve güvenlik kuralları hakkında oryantasyon eğitimi verildi. Ardından uygulamalı eğitimlerde; atlarla tanışma, at bakımına ilişkin temel bilgiler, güvenli yaklaşım ve iletişim, temel binicilik teknikleri, denge ve koordinasyon çalışmaları, uygulamalı sürüş eğitimleri gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARIN SPORLA VE DOĞAYLA BAĞININ GÜÇLENDİRMESİ AMAÇLANIYOR

Proje ile çocukların spor kültürü kazanmaları, sosyal yaşama daha aktif katılmaları ve farklı spor branşlarını deneyimlemeleri hedefleniyor. Aynı zamanda doğa ve hayvanlarla kuracakları etkileşim sayesinde çevre farkındalığı ile hayvan sevgisinin gelişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

BAŞKAN ARAS: 'ÇOCUKLARIMIZIN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ DESTEKLİYORUZ'

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimlerini önemsediklerini ayrıca bu tarz aktivitelerle ekran bağımlılığının da önüne geçmeye çalıştıklarını belirterek, doğayla iç içe gerçekleştirilen bu tür projelerin çocukların özgüven kazanmasına ve yeni deneyimler edinmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Başkan Aras, 'Çocuklarımızın doğayla bağ kuran, hayvan sevgisini benimseyen, sporla iç içe büyüyen bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu proje sayesinde çocuklarımız hem yeni bir spor dalıyla tanışıyor hem de sorumluluk, disiplin ve özgüven gibi yaşam boyu kendilerine katkı sağlayacak değerler kazanıyor. Bunun yanı sıra yaz tatilinde ekranlara bağlı kalmayan çocuklar bu tarz etkinliklerle sosyalleşme fırsatı buluyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın mutlu, sağlıklı ve çok yönlü bireyler olarak yetişmesi için sosyal belediyecilik anlayışımızla projeler üretmeye devam edeceğiz.' dedi.