Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın metro ve tramvay projelerini anlattı. Gebze'de sona geldiklerini, Körfezray'da hızlı ilerlediklerini belirten Başkan Büyükakın, Güney Metro Hattı ile ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın son iki yıllık hizmetlerini kamuoyuyla paylaştığı 'Sadece Hizmet Ettik' temalı özel program Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

Başkan Büyükakın dev ulaşım projelerini anlattı, özellikle metro çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Başkan Büyükakın şunları söyledi; 'Göreve başladığımızda Kocaeli'de yaklaşık 2 milyon yolculuk vardı. 2035 yılına gelindiğinde bu sayının 8 milyona çıkacağı öngörülüyor. Mevcut yollarla bu artışı karşılamak mümkün değil. Ne kamulaştırmaya bütçe yeter ne de yeni yollarla bu yük taşınabilir. Bu yüzden toplu taşımanın formunu değiştirmek zorundayız. 'Bu şehre metro gelmez' demek, bu şehirden vazgeçmek anlamına gelir. Doğru olan, toplu taşıma ağını güçlendirmektir.

KÖRFEZRAY HIZLI İLERLİYOR

Körfezray Metrosu'nda çok ciddi mesafe alındı. Toplam 29,1 kilometrelik hat, 19 istasyon ve 16 aktif şantiye ile devam ediyor. Günlük 298 bin yolcu kapasitesine sahip olacak. Sahada 6 TBM kuruldu, 4'ü aktif çalışıyor. İzmit SEKA - Kartepe arasında 1,2 kilometrelik yolu tamamladık. İzmit-SEKA hattında 700 metre ilerledi. Derince Millet Bahçesi'nde ise 2 tane daha devreye alındı ve orası da 100 metre ilerledi. Bu proje tamamlandığında günlük 90 bin araç trafikten çekilecek. Bu sadece trafik değil, aynı zamanda karbon emisyonu açısından da geleceğe dönük çok önemli bir adımdır.

Gebze metrosunun ihalesi 2018 yılında yapıldı. 2019'da göreve geldikten sonra projenin hızlanması için Ulaştırma Bakanlığı ile görüştük. 12 saat içinde olumlu dönüş aldık ve proje devredildi. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Daha önce 'Kocaeli hak ettiğini alamıyor' diyenler, bugün 'Siz mi yapıyorsunuz, onlar yapıyor' demeye başladı. Oysa Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayında olduğu gibi, projeyi Bakanlık yapsa da finansmanı biz karşılıyoruz. Nitekim o yatırımın maliyeti 1,9 milyar liraydı ve tamamını Büyükşehir Belediyesi ödedi. Bakanlığın yapması sadece süreci hızlandırıyor.

GEBZE METROSU BİR İLK OLACAK

Darıca-Gebze metrosu 15,4 kilometre uzunluğunda, 11 istasyonlu ve günlük yaklaşık 193 bin yolcu kapasitesine sahip. Buna ek olarak Çayırova-Gebze Adliye hattı da 5,7 kilometre ve 3 istasyonla bu hatta entegre olacak. Bu projede Türkiye'nin ilk yerli ve otonom metro araçları kullanılacak. Sürücüsüz, tamamen elektronik sistemlerdir. Proje tamamlandığında Ulaştırma Bakanlığı tarafından belediyeye devredilecek. Metro yatırımları birbirini büyüten yatırımlardır. Önemli olan başlatmak, bütçeye almak ve süreci doğru yönetmektir. İnşaat süreçleri normal seyrinde ilerliyor. Metro projeleri yer altında yapılan ve son derece zor yatırımlardır.