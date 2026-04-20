Ordu Büyükşehir Belediyesi vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımı için sürdürdüğü çalışmalarına Kumru ilçesinde devam ediyor. Bu kapsamda ilçenin işlek caddelerinden biri olan Karacalı Mahallesi Cevat Korkmaz'da kaldırım çalışması yapılıyor.

ORDU (İGFA) - Yaya güvenliği ve estetik açıdan yıllardır iyileştirilmeyi bekleyen, kurum ve kuruluşlara ulaşım sağlayan Karacalı Mahallesi Cevat Korkmaz Caddesi konfora kavuşturuluyor. Yaya trafiğinin yoğun olduğu caddede Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaptığı kaldırım çalışmasında begonit taş ile görsel bütünlük sağlıyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devam eden çalışmalar kapsamında caddede bulunan her iki tarafın kaldırımları yenilenerek, düzenli bir yaya yolu oluşturuluyor. Modern ve estetik görünüme kavuşturulacak olan caddede vatandaşlar artık güvenli bir şekilde hareket edebilecek.