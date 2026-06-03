Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaz aylarında artan nüfus yoğunluğu ve ani yağışların getirdiği risklere karşı Sapanca'da yeni bir projeye başladı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Sapanca'da yoğun yağışların içme suyu arzına olumsuz etkilerini sıfıra indirmek ve yaklaşan turizm sezonuyla artacak su ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 bin 500 metrelik yeni isale hattı kazandırıyor. Sapanca'nın üst kesimlerinde yer alan 5 mahalleye yeni depo ve pompa sistemleri kazandırılıyor.

Memnuniye Arıtma Tesisinin bölgesel yükünü hafifletmek amacıyla harekete geçilerek 3 bin 500 metrelik yeni isale hattının inşasına başlandı. Proje kapsamında kurulacak yeni depo, pompa ve basınç dengeleme üniteleriyle bölgenin su arzı tamamen bağımsız hale getirilecek.

TURİZM SEZONUNA HAZIRLIK

Yaklaşan yaz dönemi ve Sapanca'nın yüksek turizm kapasitesiyle birlikte hızla artacak olan su ihtiyacı, yeni yatırımlarla güvence altına alınıyor. Suyun kaynaktan musluklara yolculuğunu en verimli hale getiren projelerle artan tüketime rağmen özellikle üst kotlarda yaşanan basınç kayıplarının önüne geçilecek.

YOĞUN YAĞIŞLARDA BULANIKLIĞA SON

Şiddetli sağanak yağışların su kaynaklarında yarattığı ani bulanıklık riskine karşı bölgenin altyapı ağı yenileniyor. Suyun kalitesini ve sürekliliğini korumak adına Hacımercan, Şükriye, Fevziye, Akçay ve Ünlüce Mahallelerinin yükü Memnuniye Arıtma Tesisinden ayrılıyor. 3 bin 500 metrelik isale hattı yenileme çalışmalarına ek olarak özel depo, pompa ve basınç dengeleme sistemleri de kuruluyor.