Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Caz ve Oda Müziği Günleri, sezon finalinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren piyanist Dengin Ceyhan, 'Echoes of Anatolia' adlı özel resitaliyle Eskişehirli müzikseverlerle buluştu.

Büyük ilgi gören konser, Anadolu'nun köklü müzikal mirasını çağdaş piyano yorumuyla harmanlayan güçlü repertuvarıyla dinleyicilerden tam not aldı.

Avustralya'dan Japonya'ya, İngiltere'den Güney Kore'ye kadar dünyanın birçok önemli sahnesinde performans sergileyen Dengin Ceyhan, kültürlerarası bir müzikal yolculuk niteliği taşıyan 'Echoes of Anatolia' projesini bu kez Eskişehir'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçının kendi düzenlemelerini de içeren proje, Anadolu'nun çok katmanlı ezgilerini klasik müzik anlayışıyla yeniden yorumlayarak kültürel bir köprü kurdu.

Konserde; Ali Ekber Çiçek, Aşık Veysel, Cahit Berkay ve Joaquín Rodrigo gibi önemli isimlerin eserlerinin yanı sıra, Pentagram repertuvarından seçkilere de yer verildi.

Farklı müzik türlerini piyano ile yeniden yorumlayan Ceyhan, teknik ustalığı ve duygusal derinliğiyle izleyicilere etkileyici bir performans sundu. Sanatçının eserler arasında yaptığı açıklamalar da dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konser sonunda uzun süre alkışlanan Dengin Ceyhan, yeniden sahneye dönerek Ali Ekber Çiçek'in unutulmaz eseri 'Haydar Haydar' ile bis yaptı. Anadolu'nun geleneksel ezgilerini modern müzik yaklaşımıyla buluşturan gece, dinleyicilere güçlü ve bütüncül bir müzikal deneyim yaşattı.