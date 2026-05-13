TRABZON (İGFA) - Trabzon mutfağının zenginliğini ve yöresel lezzetlerini uluslararası platformda tanıtmayı amaçlayan 'Lezzet Trabzon' önemli bir başarıya imza attı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Lezzet Trabzon' adlı yemek kitabı, gastronomi dünyasının en prestijli ödül yarışmalarından biri olarak kabul edilen Gourmand Awards'ın 32. döneminde 'Food Tourism-Books' kategorisinde Türkiye'nin kazananı seçildi.

Elde edilen bu başarıyla birlikte 'Lezzet Trabzon', uluslararası değerlendirme sürecinin bir sonraki aşamasına yükselerek 20 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak dünya kısa listesi değerlendirmesine katılma hakkı kazandı.

ÖNEMLİ KATKI SUNDU

D06 Food Tourism-Books kategorisinde Türkiye'den 'Lezzet Trabzon' adlı kitabın yanı sıra ödül kazanan diğer ülkeler ve eserler de belli oldu. Buna göre Ekvador'dan 'Catalogo de Experiencias Gastronomicas de Galapagos', İzlanda'dan '25 Best Chefs Iceland', Madagaskar'dan 'A Taste of Madagascar: Culinary Riches of the Red Island', Meksika'dan 'Guia Mexico Gastronomico 2026' ve Seyşeller'den 'Sun, Sea and Spice' adlı eserler kendi ülkelerinin kazananları arasında yer aldı. 'Lezzet Trabzon', aldığı bu ödülle hem Trabzon'un gastronomi turizmine hem de Türkiye'nin kültürel tanıtımına önemli katkı sundu.

GÜÇLÜ BİR MİRAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Lezzet Trabzon' adlı yemek kitabının uluslararası alanda elde ettiği başarının büyük bir gurur kaynağı olduğu belirtilerek, 'Şehrimizin asırlardır yaşatılan yöresel lezzetlerini kayıt altına almak, gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası platformlarda tanıtmak amacıyla hazırladığımız 'Lezzet Trabzon' adlı eserimizin böylesine prestijli bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olması bizleri son derece mutlu etmiştir. Gastronomi turizminin şehirlerin tanıtımında her geçen gün daha büyük önem taşıyor. Trabzon'umuzun mutfak kültürü, tarihi, coğrafyası ve yaşam kültürüyle bütünleşmiş çok güçlü bir mirastır. Bu mirası hem korumak hem de dünyaya tanıtmak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Elde edilen bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz' denildi.