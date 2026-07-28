Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçedeki projeleri yerinde görmek ve vatandaşların şikayetlerine çözüm üretmek amacıyla Cumhuriyet, Barış ve Başköy mahallelerinde saha incelemelerinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kent genelinde hayata geçirilmesi planlanan projeleri ve mahalle sakinlerinin ilettiği konuları yerinde inceledi. Başkan Şadi Özdemir, bu kapsamda üç ayrı mahalleyi ziyaret ederek hem yürütülen projeleri denetledi hem de mahalle sakinleri ve site yöneticileriyle bir araya geldi. Başkan Şadi Özdemir'e ziyaretlerine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zerrin Güleş, Sinan Sarıbal ve Okan Şahin de eşlik etti.

Saha ziyaretlerine ilk olarak Cumhuriyet Mahallesi ile başlayan Başkan Şadi Özdemir, bölgedeki aile sağlığı merkezinin büyütülmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Sağlık hizmetlerinin daha rahat sunabilmesi için planlanan düzenlemeler hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Şadi Özdemir ardından Barış Mahallesi'ne geçti. Barış Mahallesi'ndeki bir konut sitesinde yaşanan çöp şikayetlerini değerlendiren Başkan Şadi Özdemir, site yöneticileriyle görüşerek çevresel rahatsızlıkların önüne geçilmesi için yapılması gerekenleri konuştu.

Saha ziyaretlerinin son durağı ise Başköy Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi oldu. Bölgede oluşan atık sorunu nedeniyle firma yetkilileri ve site yönetimiyle bir toplantı gerçekleştiren Başkan Şadi Özdemir, atık yönetimi ve çevre temizliği konusunda izlenecek adımları değerlendirdi.

İncelemeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'in her mahallesinde komşularımızın huzuru ve konforu için sahadayız. Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinden çevre temizliğine kadar her konuyu birinci elden takip ediyoruz. Sorunları masada değil, yerinde tespit edip çözümleri doğrudan muhataplarıyla konuşarak üretiyoruz. Yaşam kalitesi yüksek ve temiz bir Nilüfer için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz' dedi.