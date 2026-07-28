İstanbul'un kültür sanat hayatında önemli bir buluşma noktası olan İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi, 31 Temmuz'dan itibaren yaz akşamlarında açık hava sinema gösterimlerine ev sahipliği yapacak. İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesi terasında gerçekleşecek gösterimler, deniz manzarası eşliğinde izleyicilere keyifli anlar yaşatırken sinemanın iz bırakan yapımlarını izleyiciyle buluşturacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen açık hava sinema programı kapsamında, farklı dönemlerden iz bırakan yapımlar yaz boyunca sinemaseverlerle buluşacak. Şehrin hareketli atmosferi içinde sinemaya zaman ayırmak isteyenlere alternatif bir buluşma alanı sunan program, seçkin film gösterimleriyle izleyicileri bir araya getirecek.

Programın ilk gösterimi, 31 Temmuz'da Fatih Akın'ın İstanbul'un çok kültürlü yapısını ve müzik sahnesini ele aldığı belgeseli 'İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek' ile gerçekleşecek. İstanbul'un farklı semtlerinden müzisyenlerin hikâyelerini bir araya getiren film, kentin sokaklarını, seslerini ve kültürel çeşitliliğini izleyiciyle buluşturacak.

14 Ağustos'ta Bulutsuzluk Özlemi 40. Yılı Özel Gösterimi kapsamında 'Yaşamaya Mecbursun' sinemaseverlerle buluşacak. Film, Türk rock müziğinin önemli gruplarından Bulutsuzluk Özlemi'nin 40 yıllık müzik yolculuğuna ışık tutuyor.

Programın devamında 28 Ağustos'ta, 'Miyazaki'nin Düşleri' seçkisi kapsamında, Hayao Miyazaki'nin doğa, insan ve hayal gücü üzerine kurduğu anlatısıyla öne çıkan 'Çocuk ve Balıkçıl' sinemaseverlerle buluşacak.

Açık hava sinema programının son gösterimi ise 11 Eylül'de, Studio Ghibli'nin büyüleyici dünyasını yansıtan ve sinema tarihinin unutulmaz animasyonları arasında yer alan 'Komşum Totoro' ile tamamlanacak.

*Film gösterimlerine katılmak için Radar Türkiye uygulaması üzerinden kayıt olunması gerekmektedir.

Açık Hava Sinema Programı:

31 Temmuz Cuma | 21.30 İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek

14 Ağustos Cuma | 21.30 Bulutsuzluk Özlemi 40. Yılı Özel Gösterimi Yaşamaya Mecbursun

28 Ağustos Cuma | 21.30 Miyazaki'nin Düşleri Çocuk ve Balıkçıl

11 Eylül Cuma | 21.30 Miyazaki'nin Düşleri Komşum Totoro