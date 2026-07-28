İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNICEF Türkiye ve Ege Sağlık Vakfı iş birliğiyle çocuk hakları alanında önemli bir çalışma yürütüyor. Kadın dayanışma merkezlerinden hizmet alan kadınların 10-17 yaş aralığındaki yaklaşık bin çocuğunu kapsayan proje kapsamında, çocukların ihtiyaçları bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek; elde edilecek veriler doğrultusunda çocuk odaklı yerel sosyal hizmet politikalarının güçlendirilmesi ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuk haklarını yerel politikalara daha güçlü yansıtmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun eş finansmanıyla, UNICEF Türkiye'nin ACAR Programı kapsamında desteklenen ve Ege Sağlık Vakfı yürütücülüğünde hayata geçirilecek İzmir'de Kadın Dayanışma Merkezleriyle Bağlantılı Çocuklara Yönelik Çocuk Hakları İzleme ve Kanıta Dayalı Savunuculuk Programı'nın tanıtım ve koordinasyon toplantısı düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, UNICEF Türkiye, Ege Sağlık Vakfı, ilgili kurumlar ve 19 ilçe belediyesinin temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 60 kişi katıldı. Türkiye genelinde desteklenmeye değer bulunan 21 proje arasında yer alan çalışma kapsamında, 14 kadın dayanışma merkezinde yaklaşık bin çocuğa ulaşılması ve elde edilecek bilimsel veriler doğrultusunda çocuk odaklı yerel politikaların güçlendirilmesi hedefleniyor. Ege Sağlık Vakfı'nın akademik bilgi birikimini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin saha deneyimini bir araya getiren çalışmanın koordinasyonunu İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hande Şahin üstleniyor.



Çocuk dostu kent yaklaşımı ele alındı

Toplantının açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, çocuk haklarını temel alan yerel yönetim anlayışı ile çocuk dostu kent yaklaşımının önemine dikkat çekti. UNICEF ACAR Program Sorumlusu Dr. Oğulcan Çelik, programın amaçları ve yerel yönetimlerin çocuk haklarının korunmasındaki rolünü anlattı. Ege Sağlık Vakfı Genel Müdürü Aynur Demirtaş Ergun, proje kapsamında yürütülecek çalışmaları aktarırken, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemini vurguladı. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Hande Şahin ise araştırma yöntemi, etik süreçler, saha uygulamaları ve çalışma takvimine ilişkin bilgi verdi.



Saha çalışmasının yol haritası belirlendi

Toplantıda ilçe belediyeleri ve ilgili paydaşlarla projenin uygulama süreci, saha iş birliği modeli ve kurumlar arasındaki görev dağılımı değerlendirildi. Soru-cevap bölümünde belediyelerin projeye sunacağı katkılar ile saha çalışmalarının planlanması ve koordinasyon süreci ele alındı. Toplantıyla birlikte saha uygulamalarına yönelik kurumsal iş birliğinin çerçevesi oluşturulurken, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına bütüncül yanıt verebilmek amacıyla kurumların sorumluluk alanları da gözden geçirildi.



Yaklaşık bin çocuğa ulaşılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine bağlı 14 kadın dayanışma merkezinde yürütülecek proje kapsamında, kadın dayanışma merkezlerinden hizmet alan 10-17 yaş aralığındaki yaklaşık bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Çocukların psikososyal iyi oluşları, ihtiyaçları ve karşı karşıya kaldıkları riskler bilimsel yöntemlerle değerlendirilecek. Elde edilecek bulgular doğrultusunda çocuk koruma hizmetleri, eğitime erişim ve psikososyal destek başta olmak üzere çocuk odaklı sosyal hizmet politikalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.