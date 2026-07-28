İstanbul'un dört bir yanındaki İBB Kadın merkezlerinde düzenlenen 28 oturum, edebiyattan toplumsal eşitliğe pek çok konuda 7 binden fazla kadını usta yazarlarla buluşturdu. Ücretsiz ve herkese açık gerçekleşen söyleşiler, kültür-sanat erişimini kolaylaştırırken kadınlar arasındaki sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İBB Kadın koordinasyonuyla 2024 yılında hayata geçirilen Kadın Yazar Buluşmaları, kadınların kültürel yaşama katılımını desteklemek ve erişilebilir etkinliklerle sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla İstanbul'un farklı ilçelerindeki merkezlerde düzenlenen 28 oturumda toplam 7 bin 99 kadına ulaştı.

Program kapsamında kadınlar; psikososyal destek, toplumsal konular, edebiyat, tarih, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele gibi farklı başlıklarda Türkiye'nin önde gelen kadın yazarlarıyla bir araya geliyor. Söyleşi ve imza etkinliklerinden oluşan buluşmalar, katılımcılara hem bilgi ve deneyim paylaşımı hem de karşılıklı etkileşim imkânı sunuyor.

EDEBİYATIN GÜÇLÜ KALEMLERİ KADINLARLA BULUŞTU

Program kapsamında edebiyat, gastronomi ve akademi dünyasından tanınmış pek çok isim İstanbullu kadınlarla buluştu. Kadın Yazar Buluşmaları kapsamında bugüne kadar Sahrap Soysal, Irmak Zileli, Mevsim Yenice, Şebnem İşigüzel, İnci Aral, Buket Uzuner, Sinem Sal, Mine Söğüt, Senem Kale, Bilge Uzun, Hande Ortaç, Demet Cengiz, Zeynep Kahraman, İrem Uzunhasanoğlu, Zeynep Kaçar, Ayşegül Çiçekoğlu, Sine Ergün, Müge İplikçi, Gülşen İşeri, Zümra Atalay, Şirin Mine Kılıç, Aslı Tohumcu, Sinem Nazlı Demir, Sevgi Uçan Çubukçu, Nurcihan Temur, Pınar İlkiz, Tuğba Demirci ve Ezgi Ildırım okurlarla buluştu.

NASIL KATILIM SAĞLANILIR?

İBB Kadın'ın kurumsal sosyal medya hesapları, iletişim kanalları ve duyuru afişleri üzerinden kamuoyuna paylaşılan etkinlikler tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, buluşmalara katılmak isteyen vatandaşlar için herhangi bir başvuru veya katılım kriteri aranmıyor.