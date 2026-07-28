Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), vatandaşların sosyal ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, aynı zamanda iş hayatına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla düzenlediği eğitim kurslarına devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademi Hatay, Reyhanlı ilçesinde ilk kez eğitim kursları açarak vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmeye, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemeye devam ediyor.

Akademi Hatay bünyesinde; bilim ve teknoloji, kariyer ve girişimcilik, el sanatları ve tasarım, müzik ve sanat, dil ve kültür ile güzellik ve bakım alanlarının yanı sıra birbirinden farklı birçok kurs vatandaşlarla buluşuyor.

HBB yetkilileri, 'Vatandaşlarımızın kurslarımıza göstermiş olduğu yoğun ilgi bizleri son derece memnun etmektedir. Her yaştan bireyin kendini geliştirebileceği eğitim programlarımızı il genelinde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.