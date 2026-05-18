Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı boyunca, Büyükşehir Belediyesi ve MANULAŞ'a ait araçlar ile kooperatiflere ait toplu taşıma araçları il genelinde ücretsiz olacak. Özel Kooperatiflere ait ilçeler arası taşımalar uygulama dışında tutulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Manisa il genelinde, özel kooperatifler ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının tamamında, ilçeler arası hatlar hariç olmak üzere mahallelerden il ve ilçe merkezlerine, ayrıca şehir merkezlerinde gerçekleştirilen tüm taşımalarda bayram boyunca ulaşım ücretsiz olacaktır' denildi.