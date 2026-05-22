Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Yargı Simülasyonu' programında başarılı olan öğrenciler, ödüllerini Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in elinden aldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hukuk Komisyonu öncülüğünde, Trabzon Üniversitesi Hukuk Kulübü ve Hukuk Klinikleri Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 'Yargı Simülasyonu' etkinliği tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuk öğrencilerinin mesleki ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Trabzon Adliyesi bünyesindeki 2. Asliye Mahkemesi ve 1. Aile Mahkemesi salonlarında gerçekleştirilen simülasyon programında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak ödüllerini takdim etti. Ödül takdiminde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın da yer aldı.

Simülasyon programında hakim kategorisinde Ahmed Said Başar 5 bin TL, savcı kategorisinde Tuğçe Rabiya Koç 2 bin TL ödül kazandı. Davalı avukat kategorisinde Rümeysa Orhan ile Abdullah Barut, davacı avukat kategorisinde ise Nupelda İlgün ve Nisa Somer toplam 6'şar bin TL'lik ödülün sahibi oldular.

GENÇLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Öğrencileri tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Gençlerimizin hukuk alanındaki bilgi ve birikimlerini uygulamalı olarak geliştirebilecekleri bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Yargı Simülasyonu etkinliği sayesinde öğrencilerimiz, gerçek duruşma ortamını deneyimleme fırsatı bulurken aynı zamanda hitabet, savunma ve hukuki analiz yeteneklerini de ortaya koydu. Geleceğin hakim, savcı ve avukat adaylarını desteklemeye devam edeceğiz. Etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Gençlik Meclisimize, tüm paydaşlarımıza, jüri üyelerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum' dedi.