Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzeler ve Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak.

GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise dördüncü büyük doğal yaşam alanlarından biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, bu anlamlı bayramda da özellikle çocukların ve gençlerin kültürel ile sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor.

Uygulama kapsamında öğretmenler, öğrenciler gazi, şehit yakınları ve 65 yaş üstü vatandaşlar gün boyunca müzeleri gezebilecek, tüm vatandaşlar ise ücretsiz olarak Doğal Yaşam Parkı'nda keyifli vakit geçirerek bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilecek.

Ziyaretçiler, bayram coşkusunun yaşanacağı bu özel günde, parkın en çok ilgi gören sakinlerinden biri olan zürafa Selvi'nin yavrusunu görme fırsatı bulacak.

Türkiye'de doğan ilk zürafa yavrusu olma özelliğini taşıyan yavru, şubat ayında dünyaya geldi. 15 ay süren hamilelik sürecinin ardından doğan yavrunun babası Şakir ise süreç içerisinde hayatını kaybetti. Yeni doğan yavru, kısa sürede ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Öte yandan parkta bu yıl toplam 115 yeni yavru dünyaya geldi. Böylece Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Türkiye'nin en yüksek üreme başarısına sahip doğal yaşam parklarından biri olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu. Parkın yeni üyeleri, ziyaretçilerini bekliyor.