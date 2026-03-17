TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlikler başta olmak üzere belediye bünyesindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzon il sınırları içerisinde bulunan 222 şehit mezarında temizlik, çevre düzenlemesi ve güzelleştirme çalışmaları yapıldı. Sülüklü Şehitliği'nde bulunan 447 şehit mezarında da kapsamlı bakım ve güzelleştirme çalışmaları tamamlandı.

Yıpranan bayraklar yenileriyle değiştirilerek şehit kabirleri anlamlı günler öncesinde ziyarete hazır hale getirildi.

400 BİN METREKARE ALANA DOKUNULDU

Ayrıca şehir merkezinde bulunan Sülüklü, Bostancı, Boztepe ve Uğurlu başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesine ait mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmaları tamamlanarak arife ve bayram sürecinde ziyarete hazır hale getirildi.

İlçe ve mahallelerden mezarlıklarla ilgili gelen temizlik taleplerinin tamamı da karşılandı. Bu kapsamda yaklaşık 400 bin metrekare mezarlık alanının bakım ve güzelleştirme çalışmaları ekipler tarafından gerçekleştirildi.

ZİYARETE HAZIR HALE GETİRİLDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi ile Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelindeki mezarlıklarda kapsamlı bakım, temizlik ve düzenleme çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı süresince kabir ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri adına diğer mezarlık alanlarında da bakım ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülmüş, tüm mezarlıklarımız bayrama hazır hale getirilmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak ecdadımıza ve aziz şehitlerimize olan vefa borcumuzu yerine getirmeye devam ediyor, hemşehrilerimizin manevi değerlerine sahip çıkmayı sürdürüyoruz' denildi.