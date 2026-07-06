İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adaylarının yılsonu defilesi santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşti. BİLGİ'li 33 öğrencinin tasarladığı toplam 98 özgün parça izleyiciyle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü mezun adaylarının yılsonu defilesi santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşti.

Bölümün dört yıl boyunca 'yaparak öğrenme' yaklaşımıyla yürütülen uygulamalı eğitim sürecinin kazanımlarını ortaya koymayı amaçlayan defilede, BİLGİ'li 33 öğrencinin tasarladığı toplam 98 özgün parça izleyiciyle buluştu.

BİLGİ Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrem Arıkan Ekşi, günümüzde moda tasarımının yalnızca estetik üretmekle sınırlı olmadığını belirterek, 'Tekstil ve moda tasarımı; etik, teknoloji, sürdürülebilirlik ve kültürel sorumluluklar ekseninde bilinçli seçimler yapabilmeyi gerektiriyor. Yapay zekânın tasarım süreçlerini dönüştürdüğü bu dönemde malzemeye hâkimiyet, bedenle doğrudan çalışma ve estetik sezginin yaratıcı kararlara dönüşmesi hâlâ insanın en önemli gücü olmaya devam ediyor' dedi.

Yapay zeka dönüşümünde yüzey tasarımı, zanaatkârlık ve el emeğinin özellikle lüks moda alanında yeniden değer kazandığını vurgulayan Arıkan Ekşi, 'Sürdürülebilirlik de yalnızca çevresel bir mesele olmaktan çıkarak tedarik zincirinde şeffaflık, adil üretim ve üreticinin görünürlüğü gibi unsurlarla birlikte kalite anlayışını yeniden tanımlıyor. Moda tasarımı bugün toplumsal hafıza, kimlik, teknoloji ve etik üzerine düşünmenin, anlatı kurmanın ve maddi kültür üretmenin güçlü araçlarından biri. Bu defilede yer alan koleksiyonlar da değişen dünyanın güncel meselelerini modanın diliyle yorumlayarak yeni anlatılar kurguluyor' diye konuştu.

TASARIMLARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM VURGULANDI

Genç tasarımcıların koleksiyonları, günümüzün en önemli küresel ve sosyolojik meselelerine yenilikçi yaklaşımlar getirdi. Podyuma taşınan tasarımlarda; sürdürülebilirlikten teknoloji ve insan ilişkilerine, mimari ile beden arasındaki çok boyutlu bağdan kültürel hafızaya, kimlik arayışından toplumsal dönüşüm ve psikolojik süreçlere uzanan geniş bir tema yelpazesi ele alındı.

Kendi özgün dilleriyle güncel sorunlara yanıt veren BİLGİ'li öğrenciler, malzeme seçiminden form arayışlarına kadar ortaya koydukları yaratıcı bakış açılarıyla geleceğin moda profesyonelleri olarak sektöre adım atmaya hazır olduklarını gösterdi.

Defilede Ali Rıza Yıldızlı, Ayşenur Çetinkaya, Bilge Umay Taşpınar, Cemre Fidancı, Deniz Aydemir, Deniz Oskay, Derin Poyraz, Dilara Aktaş, Doaa Adel Fathi Alamami, Doğa Arslanca, Ebru Araz, Elif Şima Doğan, Eylül Certel, Hale Nur Gültekin, Hilal Naz Durak, Irmak Kaya, İlhan Bozgül, İnci Tabaklar, Lara Çaloğlu, Livanur Günay, Melisa Sütcü, Menşure Sueda Şekerci, Narod Alice Yeşiltepe, Nurana Mansurova, Petek Girit, Rojbin Şahin, Sabri Kemal Bozkurt, Simay Saltoğlu, Simay Taner, Sude Güner, Zeynep Şahin, Zeynep Ekin Mert, Zeynep Sude Tuç'un tasarımları yer aldı.