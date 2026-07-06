2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla hayata geçirilen yeni programlarla eğitim yelpazesini daha da genişleten DEÜ; Tıp Fakültesinde açılan İngilizce Tıp Programı ile ilk kez öğrenci kabul edecek.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın öncülüğünde eğitimde kaliteyi artırmaya ve uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla üç yeni program daha öğrencilerle buluşmaya hazırlanıyor.

İNGİLİZCE TIP PROGRAMI İLK ÖĞRENCİLERİNİ KABUL EDECEK

Türkiye'nin köklü tıp fakülteleri arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde açılan İngilizce Tıp Programı, 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla ilk öğrencilerini kabul edecek. Güçlü akademik kadrosu, ileri araştırma altyapısı ve Üniversite Hastanesinin sunduğu uygulama olanaklarıyla desteklenen program kapsamında, uluslararası standartlarda hekimler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde daha önce açılan İngilizce Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı da 2026-2027 Akademik Yılı Güz Yarıyılı itibarıyla ilk kez öğrenci kabul edecek. Program; havacılık ve uzay teknolojileri alanında bilimsel üretime katkı sunacak, yenilikçi bakış açısına sahip ve küresel ölçekte rekabet edebilecek mühendislerin yetiştirilmesine katkı sağlayacak.

TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI İLK ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞACAK

Kiraz Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Tarım Makineleri ve Teknolojileri Programı ise ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Akıllı tarım uygulamalarından modern üretim teknolojilerine uzanan eğitim anlayışıyla programın, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Üniversitenin eğitim programlarını çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli geliştirdiğini belirterek, sağlık, mühendislik ve tarım teknolojileri gibi stratejik alanlarda açılan yeni programların bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Rektör Yılmaz, güçlü akademik kadro, uygulama odaklı eğitim anlayışı ve uluslararasılaşma hedefi doğrultusunda öğrencileri geleceğin mesleklerine en iyi şekilde hazırlamayı amaçladıklarını belirterek, yeni programların hem Üniversiteye hem de ülkenin nitelikli insan kaynağına önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.