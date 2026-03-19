Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda tüm çalışanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Başkan Altay, bu seneyi diğer Ramazanlardan ayıran en önemli işlerden birisinin de özellikle okullarda çocukların yaptığı Ramazan kutlamaları olduğunu, ders zillerinden ilahilere kadar aslına rucu etmiş bir Ramazan'ı tekrar yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl başlattıkları cadde ve sokak süslemelerine bu yıl belediye binalarını da ekleyerek devam ettiklerini ifade eden Başkan Altay, 'Özellikle çocuklarımıza gönderdiğimiz 50 bine yakın 'ilk oruç' hediyesi ile evler de ciddi manada süslenmiş oldu. Böylece özellikle çocuklarımızın zihninde unutulmaz bir Ramazan'ı eda etmiş olduk. Bir taraftan da paylaşmanın, birlikte olmanın gereği olarak iftarlarda, sahurlarda vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ettik. Yurt dışındaki kardeşlerimizle bir araya geldik. Şimdi hep birlikte bayrama kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz' diye konuştu.

'DUALARIMIZIN BAŞINDA GAZZELİ KARDEŞLERİMİZİ UNUTMAYALIM'

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti: 'İki Ramazan'dır İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamın acısıyla buruk bayramlar yaşamıştık. Orada bir ateşkes oldu diye sevinirken İsrail içeriye yardımların girmesi ve anlaşma şartlarının hiçbirisine uymama konusunda yine kendine yakışanı yapmaya devam ediyor. Onun için dualarımızın başında Gazzeli kardeşlerimizi unutmayalım. Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) olarak Gazze'deki kardeşlerimize yardım etmek için çaba gösteriyoruz.'

Bu yıl ilk kez Suriye'de iftarlar verdiklerini anımsatan Başkan Altay, 'Hama, Humus ve Şam'da iftarlar verdik. Böylece hem Konya'dan Suriye'ye dönen kardeşlerimizle yeniden bir buluşma imkanı oldu. Hem de Suriye'nin yeniden normalleşmesi adına önemli bir katkı sağlamış olduk. Özellikle son 20 gündür Amerika ve İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırısı ile birlikte bölgemiz yeniden adeta bir ateş çemberine döndü. Savaşın körfez ülkelerine yayılma riski ile birlikte sınırımızda da maalesef üç füze, her ne kadar İran tarafı Türkiye'ye atmadığını ifade etse de sınırlarımızı ihlalle ilgili bir sorun yaşadık. Bunu niye anlatıyorum? Arkadaşlar ne kadar hizmet edersek edelim, ne kadar iş yaparsak yapalım, ne kadar zenginleşirsek zenginleşelim. Eğer güven endişeniz varsa o ülkenin ileriye gitmesi mümkün değil. Elhamdülillah 22 yıldır, 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye savunma sanayinde çok önemli bir mesafe kat etti ama daha gidecek yolumuz var. Onun için inşallah kesintisiz bir şekilde sürecin devam etmesini sağlamak hepimizin görevi. Ve güçlü bir liderlikle de bu ateş çemberinin içerisinde Türkiye bir huzur ülkesi olarak yoluna devam etme konusunda tüm dünyanın takdirini karşılayan bir diplomasi yürütmeye de devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizi bu yolda güçlendirmeye devam edeceğiz' dedi.