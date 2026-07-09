Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen TÜBİTEM, bilim, teknoloji, girişimcilik ve inovasyon alanında birbirinden değerli isimleri katılımcılarla buluşturuyor.

GAZİANTEP (İGFA) - 9-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bugün başlayan etkinlik, bilim ve teknolojiye ilgi duyan her yaştan katılımcıyı bir araya getiriyor. Program kapsamında alanında uzman isimler, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşıyor.

Yapay zekâdan girişimciliğe, bilimsel araştırmalardan teknolojik gelişmelere kadar birçok farklı başlıkta gerçekleştirilecek söyleşiler, katılımcılara güncel gelişmeleri yakından takip etme ve geleceğin dünyasına ilişkin yeni bakış açıları kazanma fırsatı sunacak.

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ KATILIMCILARLA PAYLAŞACAK

Program boyunca düzenlenecek oturumlarda konuşmacılar, kariyer yolculuklarını ve deneyimlerini aktaracak; bilimsel üretim, yenilikçi düşünme, teknoloji okuryazarlığı ve geleceğin meslekleri üzerine değerlendirmelerde bulunacak.

Söyleşilerin ardından gerçekleştirilecek soru-cevap bölümleriyle katılımcılar, merak ettikleri konuları doğrudan alanında uzman isimlere yöneltme imkânı bulacak.

Bilimsel farkındalığın artırılması ve gençlerin araştırmaya, üretmeye ve geliştirmeye teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen TÜBİTEM, bilgi paylaşımının yanı sıra ilham veren bir buluşma noktası olacak. Farklı disiplinlerden konuşmacıları aynı platformda bir araya getiren etkinlik, katılımcılara bilim ve teknolojinin geleceğine ilişkin kapsamlı bir perspektif kazandırmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, toplumun her kesimini bilimle buluşturma vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği etkinliklere bir yenisini daha eklerken, 11 Temmuz'a kadar devam edecek TÜBİTEM'e bilim ve teknolojiye ilgi duyan herkesi davet ediyor.