Çayırova Belediyesi Lavanta Bahçesi, lavanta hasadı için hazır. Doğanın içinde morun en güzel tonlarını Çayırovalılarla buluşturacak olan Lavanta Hasadı etkinliğine, tüm Çayırovalılar davetli.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların sosyal yaşam alanlarını artıran ve doğayla iç içe vakit geçirmelerine olanak sunan projeleri hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu yıl ikincisini düzenlediği Lavanta Hasadı etkinliğine hazır.

Şekerpınar Mahallesi'nde hayata geçirilen Bahçem Çayırova alanında yer alan Çayırova Belediyesi Lavanta Bahçesi, doğanın en güzel renklerini ilçe sakinleriyle buluşturacak.

Şekerpınar Mahallesi'de Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanında yer alan Çayırova Belediyesi Lavanta Bahçesi'nde gerçekleştirilecek Lavanta Hasadı programı, 10 Temmuz Cuma (Yarın), saat 10.00'da düzenlenecek. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bu güzel etkinliğe tüm Çayırovalı ilçe sakinlerini davet etti. Etkinliğe katılan Çayırovalıların, lavanta kokularıyla dolu dolu geçecek unutulmaz bir gün yaşayacağı Lavanta Hasadı Şenliği programında, müzik ve etknilikler, fotoğraf çekim alanları, lavanta hasadı deneyimi ve çok daha fazlası, Çayırovalılarla buluşacak.