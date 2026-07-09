Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesi Belenyurt Mahallesi'nde başlattığı 2 bin 800 metrelik içme suyu hattı çalışmasının önemli bir bölümünü tamamladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü içme suyu altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in özel önem verdiği içme suyu yatırımları kapsamında, Ulubey ilçesi Belenyurt Mahallesi'nde başlatılan 2 bin 800 metrelik içme suyu hattı çalışmasının önemli bir bölümü tamamlandı.

19 ilçede kullanım ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını yenileyen ve içme suyu altyapısı bulunmayan mahallelere yeni hatlar kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Belenyurt Mahallesi'nde uzun yıllardır yerel su kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşların talebini de karşılıksız bırakmadı.

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in Ulubey ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin ilettiği talep doğrultusunda başlatılan çalışmada, toplam 2 bin 800 metrelik hattın bin 250 metrelik bölümü tamamlandı. Ekipler, kalan kısmı da kısa sürede tamamlayarak projeyi hizmete sunmayı hedefliyor.

Tamamlandığında yaklaşık 400 hanenin sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyuna kavuşacağı yatırım, bölgedeki yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracak.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Yıllardır bekledikleri içme suyu yatırımının hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Belenyurt Mahallesi sakinleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Mahalle sakinleri, 'Yaklaşık 30 yıldır beklediğimiz içme suyu yatırımı, Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla hayata geçiriliyor. Yıllardır özlemini duyduğumuz bu hizmete kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.