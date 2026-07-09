Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı modern kütüphaneler, gençlerin ve kitap tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu.

BURSA (İGFA) - Eğitim ve kültür yatırımlarıyla örnek olan Yıldırım Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı modern kütüphaneler; öğrencilerin, araştırmacıların ve kitap tutkunlarının yeni buluşma noktası haline geldi.

Yıldırım Belediyesi tarafından art arda hizmete alınan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik Merkezi Kütüphanesi ile Yıldırım Gençlik Kütüphanesi; kentin eğitim ve kültür yaşamına yeni bir soluk kazandırdı. Zengin kitap çeşitleri, konforlu çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonları, kesintisiz internet hizmeti ve kafeteryalarıyla ile dikkat çeken kütüphaneler; kentin en önemli merkezleri arasında yerini aldı. Hizmete girdiği günden buyana yoğun ilgi gören kütüphaneler, öğrencilerin yanı sıra kitapseverlerin uğrak noktasına dönüştü. Yıldırım Belediyesi'nin eğitim ve kültür vizyonunun önemli bir parçası olan kütüphaneler, bugüne kadar 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

BURSA'YA DEĞER KATIYOR

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçeye kazandırdıkları kütüphanelerin Bursa'ya değer kattığını belirtti. Başkan Yılmaz, 'Hemşehrilerimizin kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Kütüphanelerimiz sadece Yıldırım'da yaşayanların değil tüm Bursa'nın faydalandığı dev bir kültür hizmetine dönüştü. Kütüphanelerimiz, başta gençler olmak üzere her yaştan hemşehrimizin yeni buluşma noktası oldu. Kentin eğitim ve kültür hayatına yeni bir soluk kazandıran kütüphanelerimizde bugüne kadar 2 buçuk milyon ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yoğun ilgi, bu konudaki yatırımlarımızın ne kadar doğru bir vizyonla hayata geçirildiğinin en somut göstergesidir. Kütüphanelerimizde gençlerimize konforlu bir ortamda ders çalışma ve araştırma yapma imkanı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.