16.Uluslararası Sanat Günleri etkinliğinin açılışına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Haluk Ongan Sahnesi olarak bildiğimiz tiyatromuzun olduğu alanın devrini aldık, projemizi de fikir yarışması olarak açtık. Bu alanda şehrimize yakışır bir kültür sanat merkezi inşa edeceğiz' dedi.

TRABZON (İGFA) - 16.Uluslararası Sanat Günleri etkinliğinin açılışına katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Haluk Ongan Sahnesi olarak bildiğimiz tiyatromuzun olduğu alanın devrini aldık, projemizi de fikir yarışması olarak açtık. Bu alanda şehrimize yakışır bir kültür sanat merkezi inşa edeceğiz' dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Sanatevi tarafından düzenlenen ve Büyükşehir Belediyesi'nce desteklenen 16. Uluslararası Sanat Günleri etkinliğinin açılışına katıldı. Programda ayrıca; Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet, yerli ve yabancı sanatçılar ile çok sayıda sanatsever yer aldı.

DESTEĞİ GÖREV BİLDİK

Sanatsal faaliyetlere desteği çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Genç, 'Trabzon'da uluslararası nitelikte organizasyonların olmasını çok kıymetli buluyorum. 16. kez düzenlenen bu etkinliğin 12'sinde aktif olarak bulundum. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştık. Bu organizasyonlara desteği bir lütuf değil bir görev olarak bildim. Burada sadece bir uluslararası etkinlik yapılmıyor. Evrensel yönü itibarıyla sanatın ortak dili ile bir araya gelmek çok kıymetli. Aynı zamanda şehrinizde bir uluslararası organizasyon yapılıyorsa o şehrin uluslararası itibarı daha güçlü hale geliyor. Trabzon böyle bir şehir. Alametifarikası kültür, sanat ve tarih. Dolayısıyla bu organizasyonlara da ev sahipliği yapıyoruz. Sadece fiziksel bir ev sahipliği yapmıyoruz. Trabzon sanat alanında sadece ülkemizde değil uluslararası arenada da kendini gösteren, metrekaresine en fazla ressam düşen ve sanat yönü güçlü bir şehirdir. Yerel yönetimler olarak bu konuda destek olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

PROJEMİZİ FİKİR YARIŞMASI OLARAK AÇTIK

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Biz bazen kendi değerlerimizi yeterince tanımıyoruz. Bazen bir ismi duyduğumuzda 'O da mı Trabzonluydu?' diye şaşırıyoruz. Mesela Hababam Sınıfı'nın unutulmaz yönetmeni Ertem Eğilmez, tiyatronun meşhur ismi Erol Günaydın, Cumhuriyet döneminin Türk resim ve şiirinin güçlü ismi Bedri Rahmi Eyüboğlu ve merhum karikatürist Harun Yavruoğlu şehrimizin evladı. Peyami Safa, Tanju Gürsu, Hayati Hamzaoğlu, Sabahattin Eyüboğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimler Trabzon'un evladı. Sanat yönü bu kadar güçlü olan bir şehirde bizim de elimizden gelen bütün imkanla bu işe destek olmamız lazım. 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kıymetli hocamız, şehrimizin evladı Nazan Bekiroğlu aldı. Bütün bunlar Trabzon'umuzun güçlü ve özel yönleri. Sanatevimizin önceki dönem başkanı Adnan Taç'ı teşekkürle anmak istiyorum. Büyük bir gayreti ortaya koydu ve bu programlarda kültür sanat merkezlerinin sayılarının artması gerektiğini savunuyordu. Biz de bu işi vazife bildik. Şu anda Haluk Ongan Sahnesi olarak bildiğimiz tiyatromuzun olduğu alanın devrini aldık, projemizi de fikir yarışması olarak açtık. O alanda, içerisinde tiyatro, opera ve balenin de olduğu, sanatsal etkinliklerin de yapılabileceği kültür ve sanat merkezimin yakın zamanda temelini atmak istiyoruz. Tiyatrodan müziğe, resimden edebiyata, geleneksel sanatlardan modern sanatlara kadar bütün disiplinlerin eş zamanlı icra edilebileceği bir sanat gösteri merkezini de şehrimize kazandırmak istiyoruz. Ortahisar Belediye başkanımıza da aynı hassasiyette olmaları ve bu programlara katkıları nedeniyle teşekkürlerimi iletmek istiyorum.'