Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi tarafından düzenlenen 2. Perseid Aile Kampı, 8-9 Ağustos tarihlerinde aileleri bilim, astronomi ve doğayla buluşturdu.

GAZİANTEP (İGFA) - Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen kampta; bilimsel deney gösterileri, bilim atölyeleri, yarışmalar, astronomi sunumu, Perseid meteor gözlemleri, teleskopla Ay ve Satürn gözlemleri ile film ve belgesel gösterimleri gerçekleştirildi.

Astronomi sunumunda meteorların oluşumu, Perseid meteor yağmurunun kaynağı olan Swift-Tuttle Kuyrukluyıldızı ve ışık kirliliğinin gökyüzü gözlemleri üzerindeki etkileri anlatıldı. Katılımcılara Perseidlerin yalnızca tek bir geceye özgü olmadığı, sonraki günlerde de özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde gözlemlenebileceği bilgisi verildi.

Sabah saatlerine kadar devam eden program, kahvaltının ardından tamamlandı. Çocuklar ve aileleri bilimsel etkinlikleri kamp deneyimiyle birlikte yaşarken, gökyüzünü doğrudan gözlemleme fırsatı buldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 'Bilim Şehri Gaziantep' vizyonu doğrultusunda toplumun her kesimini bilimle buluşturan, bilim kültürünü günlük yaşamın bir parçası haline getiren etkinlikleri sürdürmeye devam ediyor.