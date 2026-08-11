Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve tam otomasyon sistemiyle üretim gerçekleştiren modern aşevi, hizmet vermeye başladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Hijyenik, güvenli ve kaliteli yemek üretimi sağlayan tesis, Büyükşehir Belediyesi'nin günlük yemek dağıtım ihtiyacını karşılayacak kapasitesi, modern teknolojik altyapısı ve vatandaşların da yararlanabileceği imkanlarıyla Türkiye'deki sayılı örneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Haydi Ekmek Fabrikası içerisinde hizmet veren aşevi, tam kapasiteyle günlük 50 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip. Tam otomasyon sistemiyle hazırlanan hijyenik, güvenli ve lezzetli yemekler, vatandaşlarla buluşturuluyor.

Tesisle birlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen günlük sıcak çorbalar ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlara ulaştırılan iftar yemekleri bu merkezde hazırlanacak. Mutfak Sanatları Merkezi'nin deneyimi ve gastronomi alanındaki birikimiyle hazırlanan yemeklerle, lezzet ve kalite standardının daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

İLERLEYEN SÜREÇTE ET SATIŞI DA BAŞLAYACAK

Tesis, hijyenik koşulları ve otomasyon sisteminin yanı sıra çorba makineleri, otomatik pilav pişirme robotları, çorba robotları ve son teknoloji fırınlarıyla dikkat çekiyor.

Aşevinin ikinci bölümünde ise et işleme alanı yer alacak. Kesilmiş gövde halinde tesise getirilen etler burada işlenerek, ilerleyen süreçte uygun fiyatlarla vatandaşların satışına sunulacak.

ŞAHİN: BU YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARDA KENDİ AŞ EVİMİZİ BU OTOMASYONDA KURMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Tamamlanarak hizmet vermeye başlayan aşevinde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehrin UNESCO Gastronomi Şehri sürecine değinerek şunları söyledi:

'Mutfak Sanatları Merkezi'ni açtık, mutfağı sanata dönüştürdük. Bu bir yolculuk. Tarladan sofraya gitmek gerekiyor. Tarıma döndük. Ata tohumundan can suyuna kadar çalışma yaptık. En önemli çalışmalardan bir tanesi de biz her gün organizede çalışan işçilerimize çorba gönderiyoruz. Çorba çeşmelerimiz var. Bu çorbanın kalitesi önemli, hijyeni çok önemli, zamanında ulaşması çok önemli. Ramazan Ayı'nda da 30 gün boyunca herkesin iftar yemeğini gönderiyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarda kendi aş evimizi bu otomasyonda kurmamız çok önemliydi.

Günde 40 bin kişinin yemeğini ulaştırabilmek büyük bir beceri istiyor. Depremde içecek su bulamadık, yemek sorunu yaşadık, ekmek bulamadık. Dirençli şehir, güvenli şehir noktasında da bu tesisler bizi en zor zamanda da halkımızın en temel ihtiyacı olan yemek işini en hijyenik ve kaliteli bir şekilde tamamlanmasına vesile olacak.'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Özgüler ise tesisin teknik altyapısı ve gelecek dönem planlamalarına değinerek şöyle konuştu:

'Hemşerilerimizin hijyenik, kaliteli yemeğe ulaşabilecekleri, onlara bu hizmeti verebileceğimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinden birisi. Uzun vadede ise et satış noktaların kurulacağı, hepsinin bu alanda işleneceği, modern üretim araçlarının kullanıldığı bir mekan olarak hazırlık yaptık.'