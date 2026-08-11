Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde sathi asfalt döküm çalışmalarını hızlandırdı. Büyükşehir tarafından Tarsus'a bağlı kırsalda yer alan Hacıhamzalı, Alibeyli, Göçük ve Kadelli Mahallelerinin yer aldığı bölgede, toplam 21 kilometre uzunluğunda sathi asfalt dökümü gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Daha önce yine Tarsus'a bağlı Kumdere ile Mahmutağa mahallelerinde çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdi de Tarsus'a bağlı Hacıhamzalı ve Alibeyli mahalleleri grup yolunda sathi asfalt serim çalışması yürüttü.

TOPLAM 21 KİLOMETRELİK YOLDA SATHİ ASFALT DÖKÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hacıhamzalı Mahallesi ile Alibeyli Mahallesi arasında yer alan ve bölgede gerçekleşen gölet yapımı nedeniyle zemini oldukça yıpranan 8.5 kilometre uzunluğundaki yol üzerinde çift kat sathi asfalt serim işlemi uygulandı.

Ekipler aynı bölgede yer alan Göçük Mahallesi ile Kadelli Mahallesi arasındaki 9 kilometrelik grup yolunda ve Göçük ile Alibeyli bağlantı yolunda da 3.5 kilometrelik asfalt serimini tamamladı.

Büyükşehir Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde deney faaliyetleri gerçekleştiren Kalite ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri de, mobil laboratuvar ile imalatın standartlara uygunluğunun değerlendirilmesine katkı sağladı.

DEMİRTAŞ: 'VATANDAŞIMIZ, YAPILAN ÇALIŞMADAN ÇOK MEMNUN'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nda görevli Formen Mustafa Demirtaş, tarım ve hayvancılık faaliyetinin yürütüldüğü bölgede yapılan çalışmalardan vatandaşların memnun kaldığını ifade ederek, 'Alibeyli, Hacıhamzalı, Kızılçukur grup yolunda, vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın yoğun talepleri üzerine çalışma yaptık. Yapılan çalışmadan, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da çok memnun' diye konuştu.