Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yeni havalimanı projesinin şehir adına tarihi bir yatırım olduğunu belirterek, 'Karadeniz'in dünyaya açılan kapısı olan Trabzon'umuz, geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak modern ve yüksek kapasiteli bir havalimanını fazlasıyla hak ediyor' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un gelişen ekonomisi, yükselen turizm potansiyeli ve her geçen yıl artan yolcu trafiğinin mevcut havalimanının kapasitesini zorladığını belirterek, 'Şehrimizin büyüyen vizyonuna uygun şekilde mevcut havalimanının daha yüksek kapasiteyle hizmet verecek biçimde yeniden inşa edilecek olması Trabzon'umuz adına tarihi bir adımdır. Bu yatırım yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacak; turizmden ticarete, istihdamdan bölgesel kalkınmaya kadar birçok alanda şehrimize önemli katkılar sağlayacaktır' diye konuştu.

TRABZON'UMUZ KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Trabzon'a önemli yatırımlar kazandırıldığını vurgulayan Başkan Genç, 'Devletimizin güçlü vizyonu sayesinde Trabzon'umuz geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

Yeni havalimanı projesi de bu vizyonun en önemli eserlerinden biri olacaktır. Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek bu yatırım, Trabzon'un ulusal ve uluslararası rekabet gücünü de artıracaktır' ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Genç, projeye katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'e, Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'ya teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin geleceğine değer katacak her yatırımın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Genç, 'Trabzon'umuzun daha güçlü, daha müreffeh ve daha ulaşılabilir bir şehir olması için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Şehrimiz için atılan her önemli adımın takipçisi ve destekçisi olmaya devam edeceğiz' dedi.