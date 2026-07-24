Muğla'da Dalaman Belediyesi ile Kapukargın Güzelleştirme, Dayanışma ve Turizm Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Kapukargın Mahallesi Kur'an Kursu ve İmam Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

MUĞLA (İGFA) - Yoğun katılımla gerçekleşen açılış programına Dalaman Kaymakamı Ferhat Vardar, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Belediye Başkan Yardımcıları İlhan Kural, Rıza Kurt ve Eray Yıldız, siyasi parti ilçe başkanları, Dalaman İlçe Müftüsü Zekeriya Çallı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapukargın Güzelleştirme, Dayanışma ve Turizm Derneği Başkanı ve Kapukargın Mahallesi Muhtarı Turan Sarıhan; 'Bu eser, hayırsever vatandaşlarımızın destekleri, belediyemizin katkıları ve derneğimizin koordinasyonuyla kısa sürede tamamlandı.

Dalaman İlçe Müftüsü Zekeriya Çallı da açılışta yaptığı konuşmada, Kur'an Kursu ve İmam Evi'nin mahalle halkı için önemli bir hizmet olduğunu belirterek; 'Kur'an kurslarımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin dini ve ahlaki değerlerle yetişmesine katkı sağlayan önemli eğitim yuvalarıdır. Bu güzel eserin hayata geçirilmesinde emeği geçen Dalaman Belediyemize, Kapukargın Güzelleştirme, Dayanışma ve Turizm Derneği'ne, hayırseverlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'TOPLUMUMUZU GÜÇLENDİREN HER ÇALIŞMAYI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Açılışta konuşan Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Kur'an Kursu ve İmam Evi'nin temelinin yaklaşık üç ay önce atıldığını hatırlatarak, projenin hayırseverlerin desteğiyle tamamlandığını söyledi.

Başkan Durmuş; 'Bizim belediyecilik anlayışımız; hiçbir zaman ayrım gözetmeden, toplumun ortak ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi esas alır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.' sözü, aslında bizlere ortak değerlerimizi, dayanışmamızı ve birlik içinde geleceğe yürümenin önemini hatırlatmaktadır. İnanç değerlerimize sahip çıkarken, eğitimden kültüre, sosyal yaşamdan dayanışmaya kadar toplumumuzu güçlendiren her çalışmayı aynı anlayışla desteklemeye devam edeceğiz.'

Dalaman Kaymakamı Ferhat Vardar da açılışta yaptığı konuşmada, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş'a, Kapukargın Güzelleştirme, Dayanışma ve Turizm Derneği'ne ve hayırseverlere teşekkür ederek; 'Mahallemize kazandırılan Kur'an Kursu ve İmam Evi'nin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Konuşmaların ardından Kapukargın Mahallesi Kur'an Kursu ve İmam Evi, edilen duaların ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı.