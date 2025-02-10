TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar’ı ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Şemdinli Belediyesi arasında kardeşlik köprüsü kurulacağını ve Trabzon ile Şemdinli’nin kardeş belediye olacağını açıklayan Başkan Genç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her bölgesinde kardeşlik köprüleri inşa edildi. Trabzon ve Şemdinli belediyeleri olarak biz de bu birlikteliğe güçlü bir katkı sunacağız. Bu adımla yalnızca belediyelerimiz arasında bir bağ kurmakla kalmayacak, aynı zamanda gönüller arasında da sağlam bir köprü oluşturacağız. Trabzon’un vefasını, dostluğunu ve samimiyetini Şemdinli’ye taşıyacağız” dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Genç, Başkan Şakar’a hediye takdim etti. Belediye Başkanı Fahri Şakar ise, “Bugün burada iki şehrin gönül bağını güçlendirecek önemli bir adım attık. Trabzon ve Şemdinli arasında kardeşlik köprüsü kurulması, hem halkımız hem de belediyelerimiz için büyük bir kazanç olacaktır. Bu süreçte emeği geçen herkese ve özellikle Başkanımız Ahmet Metin Genç’e teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.