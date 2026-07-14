Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Akşehir Belediyesi tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde sergilediği performansla Efes Selçuk'un kültürel değerlerini başarıyla temsil etti.

İZMİR (İGFA) - 5-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda halk oyunları ekibini bir araya getiren festivalde sahne alan ekip, Efes Selçuk yöresine ait oyunları başarıyla sergileyerek izleyicilerden büyük alkış aldı. Renkli kostümleri, uyumlu performansları ve sahne enerjileriyle beğeni toplayan ekip, uluslararası bir organizasyonda ilçenin kültürel mirasını tanıtmanın gururunu yaşadı.

Yıl boyunca milli bayramlar, özel günler ve çeşitli kent etkinliklerinde sahne alan Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, hem geleneksel halk oyunlarını yaşatıyor hem de genç kuşakların kültürel değerlerle bağ kurmasına katkı sunuyor.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATIYOR, GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Eğitmeni Ulaş Erol, halk oyunlarının kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek; 'Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'in destekleriyle halk oyunları çalışmalarımızı her geçen yıl daha da güçlendiriyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kültürleriyle bağ kurmasını önemsiyor, bu doğrultuda büyük bir emek veriyoruz. Milli bayramlarımızda ve kentimizin önemli organizasyonlarında sahne almanın yanı sıra Efes Selçuk'u farklı şehirlerde ve uluslararası festivallerde temsil etmek bizler için büyük bir onur. Davetleri için Akşehir Belediyesi'ne, destekleri için Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, çocukların ve gençlerin kültür ve sanatla iç içe yetişmesini destekleyen çalışmalarıyla halk oyunları geleneğini yaşatmayı sürdürüyor. Belediye, yerel kültürel mirası ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtarak Efes Selçuk'un kültürel birikimini daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor.