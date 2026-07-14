İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarını renklendiren ve Urla'da başlayan 'Mahalle Şenliği' etkinlikleri, Kadifekale'de devam etti. Çocuk atölyeleri, spor deneyim alanları, konserler ve birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı Mahalle Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çocukları ve aileleri mahallelerinde kültür, sanat ve eğlenceyle buluşturacak 'Mahalle Şenliği' etkinliklerini başlattı. Her yaştan İzmirlinin ücretsiz katılabildiği, 10 Temmuz'da Urla'dan başlayan etkinlik programı Konak Kadifekale'de devam etti. Çocuk etkinlik atölyeleri, spor deneyim alanları, yüz boyama, mini disko, jonglör ve sihirbaz gösterileri gerçekleştirildi. Çocuklar etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Programda eğlence İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası Burak Maral konseriyle doruğa çıktı. Kentin farklı ilçe ve mahallelerinde düzenlenen şenlikler, 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

Mahalle Şenliği'ne katılan Kumsal Şen, 'Çok güzel bir yer. Şarkılar dinledik, gösteriler izledik, yüz boyama etkinliğine katıldık. Çok eğlendik. Mutlu hissettim' dedi. Gülendam Alak, etkinliği düzenlediği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek 'Parkurda atlama, sıçrama, eğilme vardı. Bizi teker teker sahneye çıkartıp madalya verdiler. Mutlu hissettik' diye konuştu. Yiğit Ali Karaman, 'Çok eğlenceli. Böyle bir etkinlik yapılması çok güzel' dedi. Ambar Aslan, 'Çok eğlendik, futbol oynadık. Konser izledik. Cemil Başkan'a teşekkür ederiz' dedi. Mirhan Demir, 'Çok iyi. Hep yapılmasını istiyoruz' şeklinde konuştu.

İLÇELERDE SÜRECEK

Program; Aliağa, Ödemiş, Menemen, Balçova, Kiraz, Bayındır, Bayraklı, Kınık ve Karşıyaka'nın ardından Bergama, Bornova, Beydağ, Torbalı, Çeşme, Karaburun, Çiğli, Gaziemir, Tire, Karabağlar, yeniden Kiraz ve Dikili'de devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mahalle Şenliği ile mahalle kültürünü güçlendirmeyi, çocukların yaz tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesini sağlamayı, ailelerin ise sosyal yaşamın içinde bir araya gelmesini amaçlıyor.