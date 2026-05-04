TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Gümüşhane'de düzenlenen Kulüpler Arası Halk Oyunları Bölge Yarışması'nda büyükler karma geleneksel ve büyükler erkek geleneksel kategorilerinde bölge birincisi oldu.

Ekip Türkiye finallerinde Trabzon'u temsil edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan halk oyunlarında elde edilen bu büyük başarıdan gurur duyuyoruz. Tüm ekibimizi yürekten tebrik ediyor, Türkiye finallerinde Trabzon'umuzu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz' denildi.