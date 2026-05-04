Artvin 1. Amatör Lig Yükselme Grubu'nda Borçkaspor, Kemalpaşaspor'u 82. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Gözler şimdi BAL yolundaki play-off maçına çevrildi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin 1. Amatör Lig Yükselme Grubu'nda sezonun en kritik karşılaşmasında sahne Borçkaspor'un oldu. Şampiyonluk mücadelesinde Borçkaspor, güçlü rakibi Kemalpaşaspor karşısında son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Yoğun rüzgar altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Topa daha fazla sahip olan Kemalpaşaspor, pozisyon üretmeye çalışsa da Borçkaspor hızlı ataklarla rakip kalede tehlike yarattı. İlk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda oyunun temposu artarken Borçkaspor, rüzgarı da arkasına alarak baskısını yükseltti. Mücadelenin 82. dakikasında Halil Kaya, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda skoru koruyan Borçkaspor, sahadan şampiyon olarak ayrıldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Mustafa Güven, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu belirterek şampiyonluğun emeklerinin karşılığı olduğunu ifade etti.

Kulüp Başkanı İlker Kaynar ise taraftarlara teşekkür ederek, 'Şimdi önümüzde play-off süreci var. Murgulspor ile oynayacağımız final niteliğindeki maç için hazırlıklarımız başlayacak' dedi.

Şampiyonluğun ardından Borçkaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) yolunda kritik play-off maçına odaklandı.

Takımın hedefi, Murgulspor karşısında alınacak sonuçla bir üst lige yükselmek olacak.