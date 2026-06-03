Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Araklı ilçesinde yapımı sürdürülen bin 600 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.

TRABZON (İGFA) - Modern altyapı anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü, özellikle yoğun kullanım alanlarında meydana gelebilecek altyapı sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda ilçelerde de altyapı yatırımları gerçekleştiren TİSKİ ekipleri, Araklı ilçesinde yapımını başlattığı bin 600 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının imalatını tamamladı.

ÇEVRE SAĞLIĞI KORUNACAK

Gerçekleştirilen yatırımla birlikte ilçenin altyapı kapasitesi güçlendirilirken, çevre sağlığının korunmasına yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu.

Tamamlanan kanalizasyon hattı sayesinde bölgede atık su tahliyesi daha sağlıklı ve güvenli şekilde gerçekleştirilecek. Trabzon'un dört bir yanında altyapı yatırımlarına devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, program dahilinde tüm ilçelerde yatırımların devam edeceğini söyledi.

GELECEĞE YATIRIM

Altyapı yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirten Başkan Genç, 'Araklı ilçemizde tamamladığımız bin 600 metrelik kanalizasyon hattı çalışmasıyla bölgemizin altyapısını daha güçlü hale getirdik. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Trabzon'un tüm ilçelerinde ihtiyaç önceliğine göre yatırımlarımızı sürdürüyoruz' dedi.