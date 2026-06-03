Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesinde olan Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde güvenli ve temiz ortamıyla yoğun ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin işletmesindeki Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı, Kurban Bayramı boyunca doğayla buluşmak isteyen vatandaşların gözde adresi oldu. İki doğal yaşam alanı 4 günlük tatilde toplam 24 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti.

4 GÜNDE 24 BİN ZİYARETÇİ

Bayram tatilinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların uğrak noktaları olan Karasu Acarlar Longozu ve İl Ormanı Tabiat Parkı, 4 günlük süreçte toplam 24 binden fazla ziyaretçiyi misafir etti.

Aileleriyle birlikte huzurlu ve keyifli vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, doğal güzelliklerin tadını çıkarırken bayramın yoğunluğunu doğanın sakinliğiyle geride bıraktı.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Türkiye'nin en büyük longoz ormanları arasında yer alan Acarlar Longozu, bayram süresince 14 bin ziyaretçiyi ağırladı. Nilüferlerle süslenen eşsiz manzarası, ahşap yürüyüş yolları ve doğal atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan longoz, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer aldı.

ŞEHRİN YEŞİL NEFESİ

Şehrin yeşil nefesi İl Ormanı Tabiat Parkı ise bayram boyunca 10 bin misafire ev sahipliği yaptı. Temiz havası, geniş yeşil alanları, yürüyüş parkurları ve dinlenme noktalarıyla her yaştan vatandaşın tercih ettiği İl Ormanı, bayram tatiline doğa içinde keyifli bir alternatif sundu.