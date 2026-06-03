Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) huzurevinde yaşayan ve Trabzon'daki annesini 30 yıldır göremeyen yürüme engelli Ayşe Karadağ, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle şehre getirilerek 80 yaşındaki annesiyle buluşturuldu. Yıllar süren özlemin sona erdiği kavuşma, duygu dolu anlara sahne oldu.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, anlamlı bir organizasyona imza atarak 30 yıldır birbirlerini göremeyen anne-kızın buluşmasını sağladı.

Ayşe Karadağ'ın filmleri aratmayan yaşam hikayesi, 1980 yılında evlenerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yerleşmesiyle başladı. 64 yaşındaki Karadağ, memleketi Trabzon'a evlendikten sonra gelemedi, annesini ise yaklaşık 30 yıl önce KKTC'ye kendisini ziyarete geldiğinde gördü. Sonraki süreçte ailevi sorunlar nedeniyle gidiş-gelişler kesildi ve ikili bir daha görüşemedi.

HUZUREVİNDE YAŞIYORDU

Eşi vefat eden ve geçirdiği felç nedeniyle yürüme engeli oluşan Ayşe Karadağ, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde bulunan Güzelyurt Kalkanlı Yaşam Evi'ne yerleştirildi. Yıllardır hasretini çektiği annesini ve memleketi Trabzon'u görmek istediğini söyleyen Karadağ'ın bu talebi KKTC'deki Karadeniz Kültür Derneği yöneticileri tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne iletilince Başkan Ahmet Metin Genç belediye yetkililerine derhal bu hasretin bitirilmesi talimatını verdi.

TRABZON'A GETİRİLİP ANNESİYLE BULUŞTURULDU

Harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi yöneticileri, KKTC'deki ilgililerle koordine içerisinde Ayşe Karadağ'ın, Kalkanlı Yaşam Evi İdari Sorumlusu Mert Metinkal ve huzurevi görevlileri eşliğinde Trabzon'a getirilmesini sağladı. Trabzon Havalimanı'nda karşılanan ve Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Taksi aracına bindirilen Ayşe Karadağ, Arsin ilçesindeki kız kardeşi Yeşim Akyüz'ün evine götürüldü.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Karadağ burada, 80 yaşındaki yatalak annesi Emine Yıldız ile kucaklaştı. 30 yıl sonra gerçekleşen buluşmada duygu dolu anlar yaşandı. Ayşe Karadağ gözyaşlarına hakim olamazken, Emine Yıldız da yıllar sonra kızına sarılmanın mutluluğunu yaşadı. Aile fertlerinin de eşlik ettiği buluşmayla büyük hasret sona erdi. Anne Emine Yıldız, kızına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, 'Bu kavuşmaya vesile olan herkesten Allah razı olsun. Rabbim hiçbir anneyi evladından, hiçbir evladı da annesinden ayırmasın' dedi. Ayşe Karadağ ise annesini çok özlediğini ve ona yeniden kavuştuğu için çok sevinçli olduğunu söyledi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

KKTC Güzelyurt Kalkanlı Yaşam Evi İdari Amiri Mert Metinkal ise, 'Ayşe teyze ve yaklaşık 30 yıldır görüşmediği annesinin kavuşmasına tanıklık etmek hepimiz için çok duygusal bir an oldu. Her şeyden önce bunun insani bir görev olduğuna inanıyorduk ve bu görevi yerine getirmiş olmanın huzurunu yaşıyoruz. Onların huzuru ve mutluluğu için çalışmaya devam edeceğiz. Cuma günü Kuzey Kıbrıs'a geri döneceğiz. Buluşmada emeği geçen KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Trabzon Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum' dedi. Trabzon'da 3 gün kalacak olan Ayşe Karadağ'a Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından şehir gezisi de yaptırılacak.