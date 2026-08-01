Yaz boyunca çocukları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan İzmir Çiğli Belediyesi, Mahalle Tiyatro Günleri'nin ilk gösterimini Evka 2 Mahallesi Pazaryeri'nde gerçekleştirdi. Üzeyir Tavuş'un yazıp yönettiği 'Depremden Korkmuyoruz' adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken deprem anında yapılması gerekenleri de eğitici bir dille anlattı.

İZMİR (İGFA) - Deprem bilincini eğlenceli bir anlatımla çocuklara aktaran oyun sayesinde minikler hem keyifli vakit geçirdi hem de olası bir deprem anında doğru davranışları öğrenme fırsatı buldu. Renkli karakterleri ve interaktif anlatımıyla dikkat çeken oyun, çocuklardan tam not aldı.

Tiyatro Mahalle Mahalle Devam Edecek

Mahalle Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen 'Depremden Korkmuyoruz' çocuk oyunu önümüzdeki haftalarda da Çiğli'nin farklı mahallelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek. Oyun; 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Evka 5 Mahallesi Pazaryeri'nde, 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Cumhuriyet Mahallesi Pazaryeri'nde ve 27 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Yenimahalle Pazaryeri'nde sahnelenecek.

Başkan Yıldız: 'Kültür Ve Sanatı Mahallelerimize Taşımaya Devam Edeceğiz'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Mahalle Tiyatro Günleri'nin çocukların gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek etkinliklerin devam edeceğini kaydetti; 'Çocuklarımızın yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerini önemsiyoruz. Mahalle Tiyatro Günleri ile kültür ve sanatı kentimizin her mahallesine taşıyor, çocuklarımızı nitelikli tiyatro oyunlarıyla buluşturuyoruz. 'Depremden Korkmuyoruz' oyunu da çocuklarımıza afet bilincini eğlenceli ve öğretici bir dille aktarıyor. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini önümüzdeki gösterilerimize bekliyoruz. Çiğli'de kültür ve sanat etkinliklerimizi yıl boyunca her yaştan vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz.'