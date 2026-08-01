İnegöl Belediyesi'nin Alanyurt köy içi bölgesinde hayata geçirdiği meydan projesi tamamlandı. İçerisinde; Gastro Kafe, Nöbetçi Kitaphane, yeşil alanlar, oturma ve dinlenme alanları, otopark, ATM noktası gibi pek çok imkanın sunulduğu meydan, düzenlenen coşkulu bir törenle hizmete açıldı. Bölge halkı ilk günden meydana akın etti.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin 2025 yılı sonunda yapımına başladığı Alanyurt meydan projesi tamamlandı. Köy içi diye tabir edilen bölgede Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerinin kesişiminde bulunan alanda eski karakol binasının yıkılmasıyla başlayan süreçte, 5 bin m2 alan üzerinde Alanyurt'a muhteşem bir meydan kazandırıldı. İçerisinde Gastro Kafe, Nöbetçi Kitaphane, yeşil alanlar, oturma ve dinlenme noktaları, bisiklet park alanları, otoparklar, ATM noktaları gibi pek çok imkanın sunulduğu Alanyurt meydanı, bu özellikleriyle çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara herkese hitap eden bir proje oldu.

MEYDAN İLK GÜNDEN DOLUP TAŞTI

İnegöl merkezinde oluşturulan Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı ile Merkez Park projelerinin benzer konseptiyle yapılan meydan projesi, hizmete girmesinin ardından ilk günden bölge sakinlerinin akınına uğradı. Meydan için İnegöl Belediyesi tarafından coşkulu bir açılış töreni de düzenlendi. Cuma akşamı yapılan açılış törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Açılış töreninde kısa bir teşekkür konuşması yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mustafa Bektaş ile Fatih Mahallesi Muhtarı Eser Yusufoğlu, her iki mahalle için de tarihi bir güne şahitlik edildiğini ifade ederek; iki mahallenin tam ortasında ortak bir yaşam alanı olarak yükselen bu meydan için İnegöl Belediyesi ve Belediye Başkanı Alper Taban'a teşekkür ettiler.

ALANYURT'UMUZ ÇOK DEĞERLİ BİR MEYDANA KAVUŞTU

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise bugün kendilerinin de çok heyecanlı olduğunu kaydederek; 'Benim için de burası aslında bir tarihi dönüm noktası. Her işin kendine göre bir hikayesi var, burası da çok uzun soluklu çalışmalar neticesinde tamamlanmış oldu. Burada bildiğiniz gibi geçmişte eski emniyet binamız vardı. Riskli ve yıkılması gereken bir binaydı. Emniyet teşkilatımıza biz yeni bir yer tahsisi yaparak burayı bir meydan olarak hayal ettik. Ortadan bir yol geçiyordu, bu yolu da meydana dahil ederek daha bütünlük içerisinde bir meydan planladık. Bugün geldiğimiz noktada, Alanyurt'umuz çok değerli bir meydana kavuşmuş oldu. Burası eski adıyla Adibinli olarak bildiğimiz yer. Alanyurt'un doğduğu merkez diyebiliriz. Burası artık hem bölge sakinlerimize hem de dışarıdan gelecek misafirlere hizmet verecek bir yer' dedi.

Meydanların şehirlerin simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Taban, 'Meydanlar insanların buluşma noktalarıdır. Burada da inşallah çok güzel hatıralar biriktirilecek. Ben İnegöl merkezde yaptığımız meydanda da bugün ailelerimizin çok keyifli vakitler geçirdiğini görüyorum. Bunlar bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Burada da inşallah aynı görüntüleri göreceğiz' diye konuştu.

HEPSİ SİZLER İÇİN YAPILDI

Başkan Taban, projeye ilişkin de bilgiler vererek şöyle devam etti: 'Projemiz yaklaşık 5 bin m2 alan üzerinde uygulandı. Gastro Kafemiz, Nöbetçi Kitaphanemiz, yeşil alanlarımız, oturma ve dinlenme alanlarımız, otoparklarımız, ATM noktalarımızla çok güzel bir meydan oldu. Bunların hepsi sizler için yapıldı. Nöbetçi Kitaphaneleri özellikle önemsiyoruz. Bilimle hemhal olmalıyız. Biz de gençlerimizin bu kütüphanelerle kendilerini geliştirmelerini ve başarılı olmalarını arzu ediyoruz. Kütüphanemiz aynı anda 40 öğrencimizin kullanabildiği, içerisinde bilgisayar alanlarıyla birlikte 4 bin kitabın yer aldığı bir merkez. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü açık olacak.'

'Cumhuriyet ve Fatih Mahallelerimizde görev süremiz içerisinde bugüne kadar başka çalışmalar da yaptık. Hemen arkamızdaki Alanyurtspor'un da kullandığı sahamız, muhtelif sokaklarda tretuvar, menfez, asfalt kaplama ve asfalt yama çalışmaları, semt sahaları, çocuk oyun parkları, otoparklar, koruluk alanlar yaptık. Yeni yol çalışmaları gibi ulaşım altyapısını güçlendiren çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyemiz içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarıyla ilgili çalışmalar yaptı. Yine bölgede bir Aile Sağlığı Merkezi kazandırılması noktasında gayretimiz var. Bölgeye yakın lokasyonda Millet Bahçemizin yapımı sürüyor. Yüzme havuzu inşaatımız devam ediyor.'

İNEGÖL'ÜMÜZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ

Belediye Başkanı Alper Taban'ın ardından AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Salman, 'Biz İnegöl'ümüz için, her mahallemiz için çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin bütün şehirleri için yatırımlar yapmaya devam ederken, biz de AK Parti Bursa Milletvekili olarak, İnegöllü bir kardeşiniz olarak istiyoruz ki İnegöllü hemşerilerimize yeni hizmetler kazandıralım. Bu bazen spor salonu, bazen havuz, bazen okul, bazen başka şeyler: Ancak görüyoruz ki şehrimizin böyle alanlara da ihtiyacı var. Sağ olsun Belediye Başkanımız bunun bir benzerini İnegöl merkezinde de yaptı. Hükümet konağı kaldırıldı, bir meydan oluşturuldu. Ve gördük ki vatandaşlarımız orayı çok güzel kullanıyorlar. Allah razı olsun Başkanımız burada da çok güzel bir meydanı sizlere armağan ediyor' dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle meydanın açılışı gerçekleştirildi. Ardından meydan içerisinde bulunan Nöbetçi Kitaphane ve Gastro Kafe gezildi.