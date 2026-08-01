Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Gezici Müzik Atölyesi kapsamında 4 hafta boyunca müzik, ritim ve sahne eğitimi alan Kervanpınarlı çocuklar, öğrendiklerini mahallelerinde verdikleri renkli konserle izleyicilerle buluşturdu.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Aram Tigran Kent Konservatuvarı, çocukların kültür ve sanat faaliyetlerine erişimini artırmak amacıyla hayata geçirdiği Gezici Müzik Atölyesi programını sürdürüyor. Kültür ve sanat faaliyetlerini kent merkeziyle sınırlı bırakmayarak kırsal mahallelere taşıyan programın en kapsamlı çalışma alanlarından biri Sur ilçesine bağlı Kervanpınar Mahallesi oldu. Haftalardır eğitmenler eşliğinde temel ritim ve nota çalışmaları yapan, enstrümanları tanıyan, şarkılar ezberleyen ve sahne performansı üzerine eğitim alan çocuklar, öğrendiklerini mahallelerinde verdikleri konserle sergiledi.

Kervanpınar'da sahne çocukların oldu

Kervanpınar Mahallesi'nde düzenlenen konserde, Gezici Müzik Atölyesi boyunca ritim çubukları, renkli borular, darbukalar ve çeşitli müzik materyalleriyle eğitim alan çocuklar sahneye çıktı. Çocukların atölye süresince birlikte hazırladıkları repertuvarı seslendirdiği konser, mahalle sakinleri ile ailelerin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Hep bir ağızdan ezgiler seslendiren çocuklar, öğrendikleri ritimleri sahnede uygulayarak haftalardır sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarını izleyicilerle paylaştı. Çocukların sergilediği ritim performansı ve müzik dinletisi izleyicilerden alkış alırken, konser mahallede bir kültür-sanat şenliğine dönüştü. Konserde ayrıca Gezici Müzik Atölyesi eğitmenleri de şarkılar seslendirdi.

Kervanpınar'daki konserle çocuklar yalnızca öğrendikleri şarkıları ve ritimleri sergilemekle kalmadı, atölye süresince kazandıkları sahne deneyimini, birlikte üretme kültürünü ve sanatsal becerilerini de aileleri ve mahalle sakinleriyle paylaştı.