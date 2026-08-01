Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' etkinliği kapsamında tarihi surlar, bu kez Osmangazilileri ağırladı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşlara yaz akşamlarında keyifli ve nitelikli zaman geçirme imkanı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' etkinliği, sinema tutkunlarını bu kez Bursa'nın tarihi mirasının önemli parçalarından olan surlarda buluşturdu.

Tarihi surların içerisinde gerçekleştirilen film gösterimi, vatandaşlara alışılmış sinema salonlarının dışında, geçmişle bugünün aynı atmosferde buluştuğu özel bir deneyim yaşattı. Günün hareketliliğinin geride kaldığı akşam saatlerinde tarihi etkinliğe ilgi gösteren Osmangazililer, açık hava sinemasının keyfini hep birlikte çıkardı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, minik sinemaseverlere patlamış mısır ikram edildi.

Osmangazi Belediyesi, yıl boyunca gerçekleştirdiği kültür-sanat etkinlikleriyle ilçenin sosyal yaşamına katkı sunarken, yaz döneminde düzenlediği açık hava etkinlikleriyle de vatandaşların kültürel faaliyetlere erişimini artırıyor.