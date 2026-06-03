Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Haziran tarihleri arasında dördüncü kez Trabzon'da gerçekleştirilecek.

TRABZON (İGFA) - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve köklü kültürel mirasıyla Karadeniz'in simge şehirlerinden Trabzon, dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, gastronomi etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Trabzon'un tarih, kültür, doğa ve gastronomi zenginliğiyle Türkiye'nin en güçlü turizm destinasyonlarından biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin şehrin özgün kimliğini daha görünür kıldığını belirterek şunları kaydetti:

'Trabzon'u bu yıl dördüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz. Sümela Manastırından Trabzon Ayasofya Camii'ne, tarihi çarşılarından eşsiz doğal güzelliklerine uzanan güçlü mirasıyla Trabzon, festival boyunca sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan gastronomiye uzanan programımızla hem şehrin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hem de Trabzon'un kültür turizmindeki değerini daha da görünür kılmayı hedefliyoruz. Karadeniz mutfağının en güçlü temsilcilerinden biri olan Trabzon'un gastronomi birikimini de Lezzet Noktası seçkisi ve özel etkinliklerle ziyaretçilerle buluşturacağız.'

TRABZON'DA SERGİLERLE KÜLTÜREL BİR YOLCULUK

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında açılacak sergiler, ziyaretçileri İslam sanatlarından geleneksel zanaatlara, kutsal emanetlerden yerel kültürel mirasa uzanan çok katmanlı bir keşfe davet edecek.

Festival kapsamında Trabzon'un köklü zanaat geleneklerini görünür kılan 'Yaşayan Miras Trabzon Sergisi' ile yöresel el sanatlarını ve bohça kültürünü odağına alan 'Dört Köşe Bir Hazine Bohça Sergisi' sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak 'Hâne' sergisi ise, aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik diliyle yorumlarken; Trabzon Müzesi Etnografya Salonu'nda açılacak 'Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri' sergisi, Osmanlı'dan günümüze ulaşan kıymetli eserleri ziyaretçilerle buluşturacak.

YAŞAYAN MİRAS FESTİVALİN MERKEZİNDE

Trabzon Kültür Yolu Festivali, bu yıl yalnızca sanat etkinlikleriyle değil, geleneksel üretim kültürünü ve ustalık mirasını görünür kılan programlarıyla da dikkat çekiyor.

Trabzon Müzesi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde ziyaretçiler, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan zanaatların hikâyelerine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

'Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri', Çanakkale seramiğinden İznik çinisine, kemençe yapımından kazaziye sanatına uzanan geniş bir yelpazede 25 sanatçı ve zanaatkârın üretim süreçlerini izleyiciyle buluşturacak. Gösterimler, kültürel mirasın yalnızca geçmişe ait bir değer değil, günümüzde de yaşamaya devam eden güçlü bir birikim olduğunu ortaya koyacak.

Trabzon'un somut olmayan kültürel miras unsurları arasında yer alan bıçakçılık geleneği de festival kapsamında düzenlenecek özel bir söyleşiyle ele alınacak. 'Yaşayan Miras Söyleşisi: Bıçakçılık' programında, bu köklü zanaatın tarihsel serüveni, üretim teknikleri ve ustadan çırağa aktarılan bilgi birikimi değerlendirilecek. Festival süresince düzenlenecek geleneksel sanat ve zanaat atölyelerinde ise ziyaretçiler üretim süreçlerine doğrudan dahil olabilecek. Ebrû, yorgancılık, kazaziye, telkârî, kaytan dokuma, geleneksel nefir, çimon ve bıçakçılık alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalar, kültürel mirasın yaşayan yönünü katılımcılarla buluşturacak.

Muhibbi Edebiyat Müze Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek 'Çocuklarla Bibliyoterapi' etkinliği ise çocukları ekran bağımlılığı, akran zorbalığı, dayanışma ve paylaşım gibi güncel konular üzerine düşündüren özel bir içerikle festival programındaki yerini alacak.

Karadeniz'in mutfağı da festivalin başrolünde olacak. Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca ziyaretçiler, şehrin köklü gastronomi mirasını Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlarda keşfetme fırsatı bulacak.

Festival kapsamında ayrıca özel gereksinimli çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenecek 'İnteraktif Masal Deneyim Atölyesi', hikâye anlatıcısı Merve Genel eşliğinde katılımcı bir masal deneyimi sunacak.

Trabzon'un köklü pide geleneğini çocuklarla buluşturacak 'Minik Eller Pide Atölyesi', festival kapsamında minik katılımcılara hem eğitici hem de lezzet dolu bir deneyim sunacak. Pekünlü Merkez Pide tarafından gerçekleştirilecek atölyede çocuklar, Karadeniz pidesinin yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenirken kendi pidelerini hazırlama fırsatı bulacak.