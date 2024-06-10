Kurban Bayramı için hazırlanan TORKU Spesiyal ikramlık çikolatalar ve TORKU Harmoni kolonyalar raflarda yerini aldıKONYA (İGFA) - Son teknolojiye sahip Çumra Şeker Fabrikası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atıştırmalık Tesisinde üretilen TORKU Spesiyal çikolatalar rakiplerinin karşısına çıktı.

Bol sütlü çikolatası ve en kaliteli kuruyemişlerin kullanıldığı TORKU Spesiyal çikolatalar, içeriği ve lezzeti ile vatandaşlardan tam not aldı. TORKU Spesiyal ikramlık çikolata hakkında bilgi veren Atıştırmalık İş Birimi Koordinatörü Mehmet Kölhan, özenle hazırlanan TORKU Spesiyal çikolataların tamamen doğal ve katkı maddesi kullanılmadan üretildiğini vurguladı.

Kölhan, " Doğal, lezzetli ve kaliteli bir ikramlık çikolata üretme fikri Başkanımız Sayın Ramazan Erkoyuncu'nun önerisi oldu. Bizlerde hemen Ar-Ge, üretim ve pazarlama birimlerimizle koordineli bir şekilde çalışmalara başladık. Türk damak lezzetine uygun olan kuruyemişlerimizi çikolatalarımızda kullanmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış olduk" dedi.

"DOĞAL OLARAK TORKU'DAN"

Kendi hammaddelerini kullanarak üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kölhan, " Kendi hammaddelerimizi kullanarak ve en yüksek kalitedeki kuruyemişlerimizi seçerek TORKU Spesiyal çikolatalarımızın yapımına başladık. TORKU Spesiyal çikolatamızın içerisine kakao yağı ve içerisinde bulunan kuruyemişlerin yağından başka herhangi bir yağ kullanmadık. İçerisindeki dolguyu da yine aynı şekilde hazırladık. Kuruyemişlerimizde çifte kavrulmuş Giresun fındığı tercih ettik. Antep fıstığında da kuş gözü olarak tabir edilen antep fıstığını kullandık. En kaliteli kuruyemişlerimizi çikolatalarımızla buluşturduk. TORKU Spesiyal çikolatalarımız vatandaş tarafından tam not aldı. Yoğun talep bizleri de mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

TORKU HARMONİ KOLONYALARI ESANSI İLE FARKINI ORTAYA KOYUYOR

Türkiye'nin en büyük üretim kapasitesine sahip Çumra Şeker Fabrikası Kozmetik Ürünler Tesisinde TORKU Harmoni Dalından Limon ve TORKU Harmoni Lavanta Bahçesi markalı kolonyaların üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’ nin en büyük etanol üreticisi olan Konya Şeker, Kozmetik Ürünler Tesisinde ürettiği kolonyalarla müşteri memnuniyetini ön planda tutmanın yanı sıra milli sermayeye önemli ölçüde katkı sağlıyor. Kendi ürettiği etil alkolü kolonya üretiminde kullanan tesis, esansı ile diğer kolanyalara göre de farklılığını ön plana çıkarıyor. Ürün yelpazesini genişleterek üretimine devam etmeyi hedefleyen tesis, yurt dışı rakamlarıyla da yüz güldürüyor. Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştiren tesiste bayram hazırlıkları tamamlandı ve ürünler raflarda yerini aldı. Doğallığı, kalitesi ve esansı ile dikkatleri üzerine çeken tamamen yerli ve milli olarak üretilen TORKU Harmoni kolonya çeşitleri vatandaş tarafından büyük ilgi görüyor.