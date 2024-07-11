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Toplam cironun alt detayları incelendiğinde 2024 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,5, hizmet ciro endeksi yüzde 3,4 ve inşaat ciro endeksi yüzde 5,7 artarken, ticaret ciro endeksi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Bu arada sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mayıs ayında aylık bazda da yüzde 0,8 oranında arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2024 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 66,8 oranında artış gösterirken; toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2024 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 60,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 87,4 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 65,1 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 80,6 arttı.

Aylık bazda yüzde 0,8 yükselen toplam ciro, yıllık bazda ise yüzde 66,8 artış gerçekleşti. ANKARA (İGFA) - TÜİK, Mayıs ayına ilişkin Ciro Endeksleri'ni yayımladı.