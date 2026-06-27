Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Pinhan Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde düzenlenen Tokat Yaşayan Miras Şöleni, Sulu Sokak'ta sanatseverlerle buluştu. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Şölen, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

TOKAT (İGFA) - Yağıbasan Medresesi'nde gerçekleşen 'Tokat Yaşayan Miras Şöleni' açılış törenine Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak katıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü yaptığı konuşmada, 'Tam da böyle bir kültürel mirasın izinde Anadolu'nun ilk medresesinde bulunmaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum'' dedi. Vali Köklü; ''Zile, Niksar, Pazar ve Reşadiye ilçelerinin her yerinde birbirinden güzel, keşfedilmeyi bekleyen tarihi eserler, somut ve somut olmayan birçok eser barındırıyor'' diyerek ''İnşallah bu tarz etkinliklerle bu eserlerin de tanınmasına, öne çıkarılmasına, hassasiyet oluşturulmasına katkı sunacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese bu organizasyonu iyi bir şekilde vücuda getirdikleri için müteşekkirim. İnşallah Tokat ileriki yıllarda mirasını tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya çok daha iyi bir şekilde tanıtıp daha iyi yerlere gelecek.' diye konuştu.

'Anadolu'nun saklı bahçesi ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz cevher Tokat'

Tokat Milletvekili Kadim Durmaz yaptığı konuşmada, 'Bu güzel etkinliğin; Anadolu'nun saklı bahçesi, gizli hazinesi ve keşfedilmeyi bekleyen eşsiz bir cevheri olan Tokat'ımızda ikinci kez düzenleniyor olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyor, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki Tokat; kültürel çeşitliliği, köklü yaşam tarzı, her boyutuyla taşıdığı tarihi derinliğiyle çok kıymetli bir şehir. Aynı zamanda coğrafi olarak da dört mevsimin bir arada yaşanabildiği müstesna bir ilimizdir. Bizlerin en büyük sorumluluğu; Tokat'ın bu marka değerini önce ülkemize, sonra da tüm dünyaya sunmak; atalarımızın bizlere bıraktığı bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu bizim bu topraklara olan en büyük borcumuzdur. Tokat, bağrında nice kahramanları, nice değerleri yaşatmış bir topraktır. Şehrimizin hangi iline, hangi ilçesine giderseniz gidin; düğünlerinden asker uğurlamalarına, yerel basınından sosyal paylaşımlarına kadar her alanda, 'Aa, ben bunu bilmiyordum! Bu güzel kültür, bu köklü gelenek Tokat'a mı aitmiş?' dedirtecek kadar büyük bir zenginliğe sahiptir. Tokat, bu yönüyle her zaman fark yaratan bir şehirdir.' diye konuştu.

'Tokat'ın kültürünü, mirasını ve köklü geleneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz'

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu: 'Şairimiz ne güzel söylemiş, 'Yılkı taylarının yemlendiği yer, Köroğlu atının yemlendiği yer, Huzurun, sükunun demlendiği yer... Çelebi methetmez böyle her şehri; Alimler, fazıllar, şairler şehri. Maksadın cennete girmekse eğer, Mevlana, 'Tokat'a gitmek gerek' der.' Köroğlu destanda da tam şöyle der Tokat pazarından aldım bakırı incitmeyin fukarayı fakiri'' bu dizelerde Tokat'ın ne kadar mutedil, ne kadar dengeli, ne kadar anlayışlı, hoşgörülü ve tam anlamıyla bir gönül şehri olduğunu bizlere gösteriyor. ''diyerek ''bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Tokat Yaşayan Miras Şöleni ile bugün burada hem Tokat'ın kültürünü, mirasını ve köklü geleneklerini vatandaşlarımızla buluştururken hem de şehrimize konuk olan kıymetli sanatçılarımız ile misafirlerimiz bize gönül elçiliği de yapacak ve Tokat'ın tanıtılmasına büyük bir katkı sağlayacak. Tokat; el emeği göz nuru yazmasıyla, bakırıyla, ahşap oymacılığıyla, eşsiz gastronomisiyle ve tarihi-kültürel mirasıyla Türkiye'nin ilk 5 şehrinden biridir. Hatta bana kalırsa ilk 3'e rahatlıkla gireriz. Bu kadar potansiyele sahip bir şehirde Yaşayan Miras Şöleni'ni hayata geçirmek gerçekten çok anlamlı.' ifadelerini kullandı.

'Tokat, Kültürel Birikimiyle Geçmiş ile Gelecek Arasında Güçlü Bir Köprü Kurmuştur'

Konuşmasında kültürel bilincin ve aidiyet duygusunun önemine değinen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Pervin Oymak, Tokat'ın köklü geçmişine de vurgu yaparak 'Kültür, bir milletin ortak hafızası, geçmişten gelen deneyimlerinden oluşan bilgi birikimi olduğu kadar bir kişinin milletine olan aidiyet duygusunu perçinleyen en önemli unsurdur. Bugün dünyada yalnızca sınırlar korunmuyor: Kültürler, diller, alışkanlıklar ve hatta sofralar korunuyor. Bizim de kültürümüzü, sanatımızı ve medeniyet hafızamızı koruyan güçlü bir kültürel bilinç oluşturmamız gerekiyor. Çünkü mesele sadece nasıl yaşadığımız değil, aynı zamanda nereye ait hissettiğimiz meselesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü olarak, bu anlayışla geçen yıl 10 şehirde gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Miras Şöleni'ni, bu yıl 15 şehirde gerçekleştirmekteyiz.' dedi.

Pervin Oymak; 'Tarih boyunca Danişmentlilerden Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze uzanan köklü tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri olan Tokat, kültürel birikimiyle geçmiş ile gelecek arasında güçlü bir köprü kurmuştur. Bu şehir; yazmacılıktan bakırcılığa, ahşap işlemeciliğinden geleneksel mutfak kültürüne kadar pek çok somut olmayan kültürel miras unsurunu yaşatan ustalarıyla da öne çıkmaktadır. İşte bugün burada gerçekleştirdiğimiz Yaşayan Miras Şöleni ile Tokat'ın sahip olduğu bu eşsiz kültürel zenginliği görünür kılmayı, gelenek taşıyıcılarımızı toplumumuzla buluşturmayı ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu hep birlikte paylaşmayı amaçlıyoruz. Yaşayan Miras Şöleni'nin kültürel mirasımıza sahip çıkma bilincini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.' diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda, Yağıbasan Medresesi'ndeki açılış töreninin ardından protokol, Tokat Şehir Müzesi önünde kurulan 'Anadolu'nun Yazmacıları Tokat'ta' alanını gezdi. Müze içerisindeki Türk Süsleme Sanatları Sergileri'ni de inceleyen heyet, son olarak Sulu Sokak'ta kurulan el sanatları stantlarını ziyaret ederek sanatçıların performanslarını izleyip ustalardan bilgi aldı.

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ev sahipliği yapan Tokat'ta Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı 80 sanatçı bulunuyor. 18 ilden 60 Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve sanatkârın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı etkinlik, Tokat'ta sanatseverlerle buluşuyor. Uygulamalı atölyeler, sergiler, konserler, gösteriler, ustalarla söyleşiler ve mahalli sanatçıların performanslarına ev sahipliği yapan şölen, Tokat'ın kültürel ve sanatsal atmosferinin zenginleşmesine katkı sağlıyor. Tokat'ta ikinci kez düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni, ziyaretçilere el sanatlarının inceliklerini yakından deneyimleme ve yaşayan miras unsurlarıyla tanışma fırsatı sunuyor.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANATLA DOLU ŞÖLEN

Şölen'de; Ahşap Baskı/ Yazmacılık, Boncuk İşi, Keçecilik, Urgancılık, Yöresel Giysi Yapımı, Kilim Dokumacılığı, Çalgı Yapımı (Kaval ve Zurna), Çömlekçilik, İğne Oyası, Doğal Taş İşleme, Geleneksel Giysili Bebek Yapımı, Bakır İşlemeciliği, Tel Kırma, Deri İşleme, Bıçakçılık, Siirt Battaniyesi, Cam Altı resim, Kırkyama, Sim Sırma (Çerkez Dışe Yidağe), Lületaşı İşleme, Telkari, Sedef Kakma, Çini Dekorlama, Özbağ Halısı Dokuma, Geleneksel Okçuluk, Tespih Yapımı, Hakkaklık, Ahşap Oyuncak Yapımı, Antep İşi, Filografi, Baston Yapımı, Mücevher Sâdekârlığı, Cam İşleri, Kazaziye gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, Sulu Sokak'ta kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

'Anadolu'nun Yazmacıları Tokat'ta'

Tokat Yaşayan Miras Şöleni 'Anadolu'nun Yazmacıları Tokat'ta' etkinliği kapsamında Tokat'taki birçok yazma ustasını bir araya getiriyor. Etkinlik kapsamında Bakanlığa kayıtlı Ahşap Baskıcılık/ Yazmacılık alanından Tokat'ta yaşayan ustalar Şehir Müzesi önünde art meydan da kurulacak standlarda, farklı desenlerdeki yazmalarını ve baskı kalıplarını sergiliyor.

Şölen'de; Tokatlı Yaşayan İnsan Hazinesi Kaval ve Zurna Yapımcısı ve icrası Yaşar Güç sanatıyla yer alırken, Türk Süsleme Sanatları Sergileri kapsamında Şehir Müzesi'nde Ece Ayça Kemaloğlu'nun Ebru, Meral Batmaz'ın Minyatür ve Sevban Esra Sarı'nın Hüsn-i Hat sergileri sanatseverlerle buluşuyor.

Şölen kapsamında Ankara Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Atatürk Kostümleri Defilesi' ise Hıdırlık Etkinlik alanında 26 Haziran Cuma akşamı gerçekleşecek. Hıdırlık Etkinlik Alanında Ülkemizin tanınmış sanatçılarından Ekin Uzunlar 27 Haziran Cumartesi akşamı ücretsiz halk konserinde Tokatlılarla buluşurken, 28 Haziran Pazar akşamı Salih Gündoğdu ve Eren Can Yıldız Türk Halk Müziği Konseriyle sanatseverlerle bir araya gelecek.